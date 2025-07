Nella prima uscita, sabato scorso nel Lido Aurora della Plaia, numerosi gli utenti che si sono sottoposti a screening oculistici gratuiti nella modernissima unità mobile oftalmica donata nel 2023 dal Lions all’Unione ciechi. Da domani il camper sosterà davanti ai lidi Azzurro, Le Palme, Arcobaleno, Tempo Libero e Polifemo. La campagna di prevenzione è finanziata dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e condotta dall’Unione ciechi regionale. La presidente Maria Francesca Oliveri, “Le mamme ci portano i loro bambini, e questo è molto importante”. Apprezzamento poi per l’iniziativa del Lido Aurora di far avvisare dagli animatori le persone in lista per lo screening.

“Le mamme ci portano i loro bambini e questo è molto importante per costruire un mondo in cui le patologie oculari possano essere combattute efficacemente attraverso la prevenzione”.

Lo ha detto Maria Francesca Oliveri, presidente del Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, parlando del primo appuntamento del 2025, sabato scorso davanti al Lido Aurora della Plaia, a Catania, con l’unità mobile oftalmica che ha offerto screening oculistici gratuiti nell’ambito dell’iniziativa La prevenzione non va in vacanza, organizzata dall’Uici e finanziata dalla sezione italiana dell’Ipab, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

Tra le mamme, Vanessa Civello, che ha sottolineato come “ormai molti bambini utilizzano computer, telefonini e schermi a luce blu”.

“Ecco perché – ha detto – è importante sottoporre a screening la loro vista, soprattutto in estate quando i loro occhi, tra sabbia, sole e mare, vanno sempre controllati”.

Della stessa opinione Francesca Oddo, che ha sottolineato come, in attesa dello screening oculistico in occasione dell’appuntamento di sabato scorso, ci fossero molti bambini.

“La prevenzione è fondamentale – ha concluso – soprattutto per loro, i più piccoli”.

“Queste giornate di prevenzione dell’Uici – ha affermato l’oculista Federico Visalli, impegnato sabato nei controlli – consente a chiunque, anche alle persone che per varie ragioni non lo fanno di routine, di essere sottoposto gratuitamente a un esame della vista. E questo consente di mettersi al riparo da eventuali danni e prevenire patologie silenti come il glaucoma o il diabete”.

Molto apprezzata, poi, dalla presidente Oliveri l’iniziativa del direttore del Lido Aurora, Mimmo Santonocito, che ha spiegato: “abbiamo cercato di migliorare i tempi d’attesa degli utenti i quali, invece di aspettare la visita sotto il sole o davanti al camper, sono stati chiamati al momento opportuno dai nostri animatori”.

Nei prossimi cinque gli appuntamenti – da domani, martedì 22 luglio al 2 agosto – l’oculista Federico Visalli e l’ortottista Serena Cascino lavoreranno insieme per verificare la presenza di patologie oculari ma anche di affezioni legate all’estate, al sole, alla sabbia, o all’uso di schermi a luce blu: pc, tablet e smartphone. E questo utilizzando le attrezzature all’avanguardia della modernissima unità mobile oftalmica donata nel 2023 dal Lions all’Uici e dotata di aria condizionata.

Domani, dunque, il camper dell’Uici stazionerà davanti al Lido Azzurro e i successivi appuntamenti saranno quelli del venerdì 25 al Lido Le Palme, del sabato 26 al Lido Arcobaleno, di venerdì primo agosto al Lido Tempo Libero e di sabato 2 davanti al Lido Polifemo.

DIDASCALIE



a – L’oculista Federico Visalli mentre esamina una dei tanti bambini sottoposti a screening

b – L’unità oftalmica mobile dell’Uici davanti al Lido Aurora

c – Un’immagine del Lido Aurora, sul litorale sabbioso catanese della Plaia

d – Uno dei macchinari all’avanguardia dell’unità oftalmica mobile dell’Uici

e – Gli animatori del Lido Aurora hanno consentito agli utenti di non dover fare la fila davanti al camper

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.