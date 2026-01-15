Ieri, il Consigliere metropolitano Antonino Randazzo ha presentato un emendamento alla proposta n. 39 del 22/12/2025, avente ad oggetto l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e della programmazione patrimoniale della Città Metropolitana, che, il prossimo 20 gennaio, andrà in discussione nella Sala Martorana di Palazzo Comitini.



Nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari dell’Ente per il triennio 2026/2028, è inserito, anche, l’immobile denominato “Ex Caserma dei Carabinieri”, in via Porpora di Cefalù, per il quale il Documento Unico di programmazione, oltre alla “concessione per fini istituzionali” prevede la “vendita”.





Al fine di non precludere al Comune di Cefalù la possibilità di avere in concessione l’immobile, in pieno centro storico della superficie di 989 mq, che il nuovo PRG destina a “servizi pubblici generali quali istruzione, sanità, cultura, sport, attività religiose, uffici pubblici e spazi ricreativi”, ho chiesto al Consigliere Randazzo di emendare il Documento Unico, cassando la parola vendita.



Il Consigliere Randazzo ha accolto il mio suggerimento ed ha presentato l’emendamento, che potrà consentire la rifunzionalizzazione ed il restauro dell’immobile al fine di restituirlo alla piena fruizione pubblica nell’interesse della collettività.



Luogo: CEFALU’

