L’evento si terrà negli impianti dell’Equistile Equestrian Centre sabato 17 e domenica 18 gennaio

La stagione del salto ostacoli di equitazione parte subito spedita in Sicilia e come tradizione a metà gennaio si svolgono i Campionati regionali invernali. L’edizione 2026 della manifestazione targata Comitato FISE Sicilia è in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio negli impianti dell’Equistile Equestrian Centre di Pozzallo, Rg (nella foto di studio moog).

Sono quasi 300 i binomi iscritti alla manifestazione che vedrà convergere negli impianti dell’Equistile Equestrian Centre di Pozzallo cavalieri e amazzoni provenienti da tutta la Sicilia a caccia di una prima medaglia già all’inizio della stagione agonistica 2026. Tra loro, a difendere il titolo conquistato negli impianti dell’ADIM di Augusta lo scorso anno, ci sarà anche il catanese Umberto Sambataro, campione uscente in sella al suo My Zenzero (nella foto di Horses Photo).





In palio, non solo i titoli di Campioni regionali invernali per le categorie 2° grado, 1° Grado e Brevetti, dei Criterium 2° grado, 1° grado, Brevetto e del Trofeo Esordienti, ma anche un Montepremi da 11 mila euro.

Con l’edizione di quest’anno, spegne cinque candeline il Campionato Regionale Invernale di salto ostacoli, che torna a Pozzallo per la seconda volta, dopo le edizioni di Ragusa (2021) vinta da Salvatore Caccamo; di Pozzallo (2022), per l’appunto con il trionfo di Dario Agosta; di Augusta (Sr) nel 2023 con la vittoria di Rosario Briguglio; di Buseto Palizzolo (Tp) nel 2024 con la vittoria di Stefano Enea e nuovamente di Augusta nel 2025 che ha visto trionfare Umberto Sambataro, detentore del titolo.

Sport e spettacolo, dunque, sono assicurati negli impianti dell’Equistile Equestrian Centre di Pozzallo dove sarà possibile assistere alle gare gratuitamente. Per conoscere il nuovo Campione regionale invernale bisognerà attendere la giornata di domenica 18 gennaio, quando al termine della gara saranno assegnate le medaglie 2026.

Luogo: Equistile Equestrian Centre, POZZALLO, RAGUSA, SICILIA

