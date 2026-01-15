“E’ stato siglato al Comune di Torregrotta il Contratto Collettivo Integrativo 2025/2027. Per il quarto anno consecutivo si chiude il Contratto Decentrato nel corso dell’anno solare. Ciò consentirà il pagamento degli istituti contrattuali oltre al riconoscimento dei differenziali stipendiali con decorrenza 01 Gennaio 2025. Si tratta di un risultato che ci ha visti protagonisti fin dall’anno scorso, attraverso vari incontri, anche con la presenza diretta del nostro Segretario Provinciale Giovanna Bicchieri, e del sindaco Antonio Caselli, particolarmente sensibile alle problematiche inerenti il personale comunale.





Un ringraziamento è doveroso rivolgerlo anche al Responsabile dell’Area Amministrativa (Dott. Giuseppe Catanese) ed al Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente (Ing. Pietro Anastasi) per il loro proficuo contributo, affinché si potesse risolvere l’annoso problema dell’adeguamento del fondo di contrattazione, cosa che è avvenuta mediante la pubblicazione della Determina dell’Area Economico-Finanziaria R.G. n° 1072 del 27.11.2025, per la quale ringraziamo in maniera particolare anche la Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria (Dott.ssa Maria Lisa) per il lavoro svolto in tempi rapidi. Ringraziamo infine la Segretaria Comunale (Dott.ssa Daniela Borgia) che, anche con poco tempo a disposizione, ha fatto in modo che si arrivasse all’obiettivo della sottoscrizione del C.C.I. Oltre all’adeguamento del fondo, il C.C.I. anno 2025 prevede una più equa e diversa distribuzione della performance.

Una quota andrà ad aumentare il fondo delle Posizioni Organizzative, la Progressione Economica all’interno delle Aree (Differenziali Stipendiali) per alcuni dipendenti meglio posizionati in graduatoria, il riconoscimento delle varie indennità (Indennità Servizio Esterno ai Vigili Urbani – Indennità di Rischio – Indennità di Disagio – Indennità di Reperibilità per le operatrici del Servizio Demografico e di Stato Civile – Indennità di Maneggio Valori dell’Economo – Indennità di Coordinamento del Responsabile del personale esterno di manutenzione).





Riteniamo che, nelle condizioni date, difficilmente si sarebbe potuto ottenere un risultato migliore. In ogni caso, continueremo con convinzione a perseguire un percorso fondato sul dialogo e sulla collaborazione fattiva con l’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che tale approccio possa produrre benefici concreti per tutti i dipendenti, nessuno escluso, sempre nel rispetto della compatibilità con le risorse disponibili.

Un’azione che non è finalizzata esclusivamente all’adeguamento economico, ma anche al miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro, obiettivo reso possibile anche grazie alla grande fiducia che i lavoratori hanno dimostrato nei nostri confronti in occasione delle ultime elezioni RSU. Continueremo ad essere il sindacato dei fatti e non delle parole;” Lo affermano il responsabile del dipartimento funzioni locali della Cisl Fp Maurizio Giliberto e per la Rsu Carmela Storniolo e Tindaro Torre.

