Carini In un momento di crescente attenzione alle politiche sociali e all’inclusione, Giovanni Gallina, referente di CittadinanzAttiva, ha presentato un’idea che potrebbe rappresentare un passo importante verso il miglioramento dei servizi per i giovani disabili. La proposta consiste nel destinare le indennità di sindaci, assessori e presidenti di Comunali a un fondo speciale, inserito nel bilancio del 2026, per garantire e potenziare le risorse dedicate ai servizi per i ragazzi disabili nelle scuole e nel territorio.



L’obiettivo della proposta: Gallina evidenzia come questa misura possa contribuire a garantire una maggiore stabilità e qualità dei servizi necessari per il pieno sviluppo e l’autonomia dei disabili. In particolare, il fondo potrebbe essere utilizzato per assicurare il rispetto dei diritti dei giovani, promuovendo l’inclusione scolastica e sociale.

Garantire i lavoratori e gli operatori: un aspetto fondamentale della proposta riguarda anche la tutela e il sostegno al personale coinvolto: si garantisce infatti un impiego stabile e qualificato per gli operatori igienico-personali, figure essenziali per l’assistenza quotidiana, e agli operatori all’autonomia e comunicazione, che svolgono un ruolo chiave nel favorire l’indipendenza dei ragazzi disabili.



Un passo concreto verso l’inclusione: “È fondamentale investire risorse in modo mirato, sostenendo chi si prende cura dei nostri giovani più fragili,” ha dichiarato Gallina. “Destinare le indennità degli amministratori a queste finalità rappresenta un gesto concreto di attenzione e responsabilità sociale, che può fare la differenza sul territorio.”

Conclusioni L’appello di CittadinanzAttiva invita le istituzioni a riflettere sull’uso delle risorse pubbliche, puntando a raggiungere obiettivi di inclusione, autonomia e qualità della vita per i ragazzi disabili. Se questa proposta venisse adottata, potrebbe rappresentare un importante esempio di buona governance e di attenzione alle esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.