In lizza nella GR Yaris Rally Cup, l’inedito binomio Lo Cascio-Modolo (Toyota GR Yaris R1T) conclude secondo al traguardo, ma scende in quarta posizione dopo una penalità di due minuti comminatagli nel post-gara

Tra i contendenti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, gli altri portacolori Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) costretti al ritiro nelle battute finali quando erano saldamente terzi assoluti

Non si è raccolto quanto sperato alla vigilia in casa Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), una volta archiviato il 43° Rally Due Valli, quarta tappa stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), andata in scena nel Veronese lo scorso fine settimana. In lizza nella GR Yaris Rally Cup, il portacolori Salvatore Lo Cascio, navigato per la prima volta dalla figlia d’arte Veronica Modolo e al volante della Toyota GR Yaris R1T della DLF Academy, nonché curata dal Laserprom 015, infatti, ha concluso secondo. Un risultato, però, modificato dalla decisione dei commissari sportivi nel post-gara, comminando una penalità di due minuti al giovane pilota nisseno che, in tal modo, è sceso al quarto posto. Lo Cascio è stato ritenuto responsabile di un taglio di percorso e di un conseguente guadagno, dopo un’uscita di strada, seppur “per cause indipendenti dalla propria volontà” (come riportato nel verbale). Il conduttore siciliano, infatti, impossibilitato a rientrare in carreggiata per l’elevata pendenza e il fondo erboso molto scivoloso, ha dovuto optare giocoforza per l’unica soluzione possibile: percorrere 600 metri circa a valle per rimettersi sull’asfalto. Ad ogni modo, nulla di compromesso per la lotta ai vertici del monomarca, avendo ancora a disposizione due match utili più il “Casentino” a far da jolly.

È stato della partita, ovviamente, anche Simone Campedelli che, reduce dalla prestazione maiuscola sfoggiata alla Targa Florio e concretizzatasi con un prezioso bronzo finale, è stato costretto al ritiro per una toccata nel corso dell’ottava nonché ultima prova speciale, ovvero quando ricopriva saldamente la terza piazza assoluta. Nulla da rimproverare al talentuoso driver cesenate che, sempre in coppia con Tania Canton e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 dell’Orange1 Rally, gommata Michelin e curata dalla DreamOne Racing, è stato sorpreso da un taglio particolarmente sporco ma che, fino al momento del forfait, si era lanciato in una poderosa rimonta dopo aver faticato un po’ in avvio per un set-up non ottimale, ma decisamente perfezionato nel prosieguo. Per chiudere con il 13° Valsugana Historic Rally, quarto round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) dove l’altro alfiere Sergio Palazzolo (Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento), con Emanuele Mischi alle note, ha chiuso settimo in una più che competitiva classe A/2000.





Calendario CIAR Sparco 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 30/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 4/6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.