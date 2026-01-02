La casa editrice Nulla Die è lieta di annunciare l’uscita del nuovo romanzo di Simone Censi, Gli incuranti, un’opera intensa e stratificata che affronta con profondità il tema dell’indifferenza morale e sociale.

Attraverso una narrazione corale che attraversa epoche, culture e geografie, Censi dà voce a chi ha vissuto l’esilio, la fuga, la marginalità. Il romanzo si rivolge “a chi ha attraversato confini invisibili, ha dormito sotto cieli stranieri, ha camminato senza sapere se sarebbe arrivato” — e si schiera apertamente contro “chi ha scelto di voltarsi dall’altra parte, di restare incurante”.

Il titolo, Gli incuranti, richiama citazioni potenti e universali: dai versi di Puškin, dove il lupo sfiora “gli incuranti cani”, alla Sura VII del Corano, che descrive coloro “che hanno cuori che non comprendono, occhi che non vedono e orecchi che non sentono”. Incurante non è chi ignora per necessità, ma chi sceglie di non vedere.

Con uno stile sobrio e incisivo, Simone Censi costruisce un romanzo che è insieme denuncia e testimonianza, memoria e invito alla responsabilità. Gli incuranti è un’opera che parla al lettore contemporaneo, lo provoca, lo interroga, lo coinvolge.





