“Lanciamo una sfida ai catanesi: riempiamo il palazzetto. Facciamolo diventare una bolgia. Dimostriamo che Catania sa sostenere chi lotta per i suoi colori”.

Il presidente della Sviluppo Sud Catania Pino Carbone fa un appello chiaro e diretto alla città, alla sua passione sportiva, al senso di appartenenza che da sempre accompagna i momenti più significativi dello sport catanese, annunciando la giornata rossazzurra che permetterà agli sportivi catanesi di entrare gratis al PalaCatania in occasione della partita di sabato 3 gennaio alle 18 contro Taranto.

“Catania ha dimostrato nel tempo di saper amare e sostenere lo sport. Lo ha fatto con il calcio, con il futsal, con la pallanuoto. Adesso è il momento della pallavolo di Serie A2. La Sviluppo Sud Catania rappresenta la città in uno dei campionati più importanti d’Italia. Un progetto costruito giorno dopo giorno, attraverso il lavoro degli atleti, dello staff e della società, che operano con sacrificio e passione per portare in alto il nome di Catania. Una squadra, però, senza il proprio pubblico non può essere completa”.

“Chiediamo alla città di esserci”, sottolinea il presidente Carbone.

“Di riempire il palazzetto. Di trasformarlo in un luogo caldo, vivo, partecipe. Non si tratta soltanto di applausi, ma di orgoglio. Di presenza. Di appartenenza. Ogni partita è una battaglia. Ogni punto è un’emozione. Ogni vittoria diventa un messaggio chiaro, Catania c’è e sostiene chi lotta per i suoi colori”.

“La sfida – conclude Carbone – è semplice e allo stesso tempo ambiziosa. Chi ama Catania venga al palazzetto. Chi crede nello sport venga a tifare. Chi vuole sentirsi parte di qualcosa di grande scelga di essere sugli spalti. La squadra scende in campo. Il pubblico può fare la differenza”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.