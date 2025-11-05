Un viaggio che nasce dove la montagna incontra il mare, tra silenzi che parlano e orizzonti che chiamano: è da questa suggestione che prende vita “Il mare di Praz”, nuova raccolta poetica di Alberto Dassisti pubblicata da Edizioni Pedrini, che verrà presentata giovedì 13 novembre alle ore 20.30 presso La Galleria, in Salita Ramirez 2 a Palermo. L’autore – che con voce intima e limpida intreccia natura e memoria, radici e vento – racconta come il libro sia nato da un dialogo costante con i luoghi dell’anima: “Non immaginavo che questo viaggio mi avrebbe portato così lontano. Nei suoi versi vivono i luoghi che porto dentro: le valli alpine, Linosa, le radici e il vento”. Durante la serata, l’incontro tra poesia, paesaggio e ricordo diventerà esperienza condivisa.





La lettura dei testi sarà accompagnata da momenti di riflessione sul tema del legame con la terra e con l’acqua, elementi che attraversano la raccolta come simboli di appartenenza e libertà. L’evento, a ingresso gratuito, si preannuncia come un’occasione preziosa per ascoltare una voce poetica che unisce nord e sud, silenzi e maree interiori. “Il mare di Praz” è un libro che invita a guardare oltre l’apparenza, a ritrovare nel respiro della natura la traccia di ciò che siamo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con La Galleria” di Salita Ramirez 2 a Palermo, spazio dedicato alla promozione della cultura contemporanea, e con il sostegno di Edizioni Pedrini, che da anni valorizza la nuova poesia italiana. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, la prenotazione è consigliata al numero 0912515037 – 3356012847. Si comincia intorno alle 20.30.

Luogo: La Galleria, Salita Ramirez, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

