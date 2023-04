La Cgil Palermo sarà presente con una delegazione alla marcia popolare in difesa della sanità pubblica e del diritto alla salute, promossa dalla rete degli ambulatori popolari di Palermo e da altre associazioni, che si terrà sabato 15 aprile, alle ore 10, a Piazza Verdi.

“Occorre costruire una grande rete a sostegno e a difesa della sanità pubblica – dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – La Cgil ha partecipato alla iniziativa pubblica alla Fonderia contro lo smantellamento del sistema sanitario, promossa dalla rete degli ambulatori popolari, e siamo a fianco della protesta per chiedere di allargare la partecipazione democratica a tutto il mondo del lavoro in difesa della sanità pubblica e del diritto alla salute dei cittadini”.

Contestualmente, sabato 15 aprile, la Cgil Palermo sarà presente alla mobilitazione regionale di Cgil e Uil che si terrà a Caltanissetta per dire no all’autonomia differenziata. “Le due questioni si incrociano – aggiunge Mario Ridulfo – Il tema dell’autonomia differenziata e dei diritti sono strettamente correlati. Il progetto di un’autonomia differenziata sia per quanto riguarda la sanità, la scuola, il fisco, rischia di accentuare le differenze, i gap sociali e territoriali tra Nord e Sud”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.