La nuova indagine del commissario Livia

“Una morte già scritta”: L’Ottava Indagine del Commissario Livia unisce due universi narrativi in un Thriller Avvincente.

La penna esperta della giornalista e autrice Silvestra Sorbera torna a colpire con “Una morte già scritta”, l’attesissima ottava indagine del suo celebre Commissario Livia. Questo nuovo romanzo, frutto di una brillante collaborazione creativa con Mariantonietta Barbara, rappresenta un vero spartiacque nella serie, integrando per la prima volta i mondi narrativi delle due autrici.

Il libro catapulta il lettore nel giugno 2020 a Porto Scogliera, la città dove il Commissario Livia Solari e la sua squadra (il vice Angelo Spagnoli e l’ispettore Bruno Celi) operano. Appena rientrati da una vacanza, Livia e il compagno, il medico legale Gabriele Gangi, si ritrovano immersi in un complesso caso di omicidio: il cadavere di un uomo tedesco giace sulla spiaggia.

Ma la vera novità risiede nell’introduzione di Irene e Giada, due delle tre protagoniste del precedente romanzo scritto a quattro mani, “Amiche per caso”. L’idea di fondere le due serie nasce proprio da una conversazione creativa tra le due autrici, e dà vita a un crossover tutto al femminile che promette scintille. Tre donne molto diverse – il commissario Livia, la snob Irene e la giovane giornalista Giada – si incrociano in un’indagine che sisviluppa tra tensioni, segreti e colpi di scena.

Già nel 2020, il quarto libro del Commissario Livia aveva segnato una rottura con la tradizione della serie; “Una morte già scritta” si propone di fare altrettanto, presentando un trio di donne forti che navigano tra misteri e tensioni, in un’epoca ancora segnata dalla pandemia.

TRAMA: Un uomo di origine tedesche viene ucciso sulla spiaggia e riporta Livia al suo recente passato e al suicidio di Valerio. Irene, in vacanza insieme alla socia Giada, riconosce nell’ uomo il suo vecchio amico Francesco. Tra disguidi e litigi Livia dovrà riuscire a trovare l’ assassino e tenere a bada Irene.

Irene e Giada sono protagoniste del romanzo “Amiche per caso” e qui la loro storia si incrocia con quella del commissario Livia.

Le Autrici

Silvestra Sorbera , classe 1983, è una giornalista piemontese di origini siciliane, autrice prolifica di romanzi e racconti. Ha collaborato con numerosi giornali e programmi televisivi, e attualmente cura il webzine Gocce di Spettacolo, oltre a essere responsabile della comunicazione per diverse case editrici. Autrice di gialli, romance e favole, la sua serie del Commissario Livia è stata oggetto di studio in diverse Università straniere. Tra le sue opere più recenti si annoverano “Eri mia madre” (2024) e la commedia romantica “Prescrizione d’amore” (2024). Ha vinto numerosi premi letterari, tra cui quattro edizioni del concorso “Racconti dal Piemonte”.

Mariantonietta Barbara , laureata in filosofia e con un master in giornalismo, si è trasferita dalla Puglia al Veneto. Mantiene la calma scrivendo sul blog Barbastorie e dedicandosi alla scrittura di romanzi per donne, favole per bambini e poesia. È autrice di diverse raccolte poetiche e ha da poco pubblicato il cozy crime “Nina sul ponte”, ambientato a Bassano del Grappa, sua città di residenza. Insegna scrittura creativa e sta lavorando a un manuale sull’argomento.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.