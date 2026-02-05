L’ASD Matti per gli Scacchi è lieta di annunciare un importante traguardo per la comunità scacchistica locale: l’inaugurazione della nuova sede distaccata presso i locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Paolo Balsamo”, situata in Piazza Duomo 4/b a Termini Imerese.

Per celebrare l’evento, sabato 7 febbraio 2026 si terrà un grande Torneo di Scacchi inaugurale. La manifestazione, un torneo amichevole con formula RAPID, prevede sei turni di gioco con tempo di riflessione di 10 minuti più 3 secondi di incremento a mossa. La partecipazione è libera e gratuita, ma limitata ai primi 50 iscritti tramite preiscrizione sulla piattaforma VESUS.





Il programma della giornata di sabato prevede l’inizio dei turni di gioco alle ore 15:30. La cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 19:30, con la consegna di coppe per i primi tre classificati assoluti e per i primi classificati delle categorie U12, U16 e Over 60. Per gli spareggi tecnici verranno utilizzati i criteri BHz cut 1, BHz tot. e ARO. Al termine delle premiazioni, i festeggiamenti proseguiranno con un buffet e un brindisi di augurio per l’apertura dei nuovi locali.

La nuova sede non sarà solo un luogo di competizione, ma un centro di aggregazione costante. Grazie alla collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Paolo Balsamo”, i locali saranno aperti per il gioco libero dal lunedì al sabato, dalle 17:30 alle 20:00. Inoltre, ogni giovedì dalle 15:30, si terranno incontri con Istruttori Federali della FSI(Federazione Scacchistica Italiana) per corsi mirati rivolti sia a ragazzi che ad adulti.





L’ASD Matti per gli Scacchi, scuola di scacchi FSI, che mantiene la sua sede principale a Palermo in Via Alcide De Gasperi 53, invita tutti gli appassionati e i curiosi a partecipare a questo momento di festa e condivisione.

Per informazioni e contatti

Sito web: www.mattipergliscacchi.it

E-mail: info@mattipergliscacchi.it o segreteria@mattipergliscacchi.it

Telefono: 338 1535602 – 347 2648861

Luogo: TERMINI IMERESE, PALERMO, SICILIA

