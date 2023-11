A cura dell’Associazione “CULTURA E SALUTE”, si terrà il 28 novembre dalle ore 9.30 nell’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino, in via Po 18, il convegno “Una nuova cultura per la salute degli anziani” nel corso del quale sarà presentato il progetto sperimentale “Case della prevenzione delle malattie croniche dell’anziano“ che propone un innovativo approccio di assistenza integrativa, con il quale si intende stimolare la creatività e le capacità di comunicazione degli anziani ancora autosufficienti; ciò mediante l’organizzazione di varie attività di socializzazione, finalizzate alla prevenzione delle malattie e delle sindromi geriatriche, e con l’obiettivo di mantenere il più possibile l’autosufficienza dell’anziano.

Il prof. Giancarlo Isaia, Geriatra e Presidente dell’Accademia di Medicina, Coordinatore scientifico del convegno, sottolinea come “con questo progetto si intende sottrarre gli anziani alla solitudine, mediante l’organizzazione strutturata di varie attività, incidendo anche culturalmente nei loro comportamenti e stili di vita, al fine di mantenerli il più a lungo possibile in una condizione di autosufficienza”.

La Presidente dell’Associazione Monica Cerutti evidenzia come “questo convegno sia la prima iniziativa di CULTURA E SALUTE, nata proprio per promuovere l’educazione alla vita attiva e la cultura della prevenzione delle malattie croniche con un approccio interdisciplinare che si avvale di competenze provenienti da ambiti diversi”.

La partecipazione al Convegno, al quale sono stati attribuiti 5 crediti ECM, è gratuita ed è riservata ad un massimo di 100 iscritti; è possibile effettuare la registrazione esclusivamente sulla piattaforma inquadrando il codice QR riportato sul programma allegato.

Luogo: Aula magna Accademia di Medicina di Torino, Via Po 18, 18, TORINO, TORINO, PIEMONTE

