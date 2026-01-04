Oliveri, per una sera, ha cambiato volto e anima, trasformandosi in una piccola Betlemme affacciata sul mare. Le vie e gli spazi del Parco Urbano di via del Mare si sono riempiti di luci soffuse, profumi antichi e sguardi carichi di meraviglia, dando vita a una rappresentazione che ha saputo parlare al cuore di grandi e piccoli.

La prima giornata del Presepe Vivente di Oliveri, giunto alla sua 9ª edizione, ha registrato una partecipazione calorosa e numerosa. Tanti visitatori hanno attraversato il percorso con passo lento e occhi curiosi, lasciandosi avvolgere dall’atmosfera senza tempo creata dai numerosi figuranti. Volti, gesti e costumi hanno raccontato una storia antica ma sempre attuale, capace di suscitare emozione, stupore e un senso profondo di comunità.

Particolarmente apprezzato il lavoro instancabile delle associazioni organizzatrici, che con passione, dedizione e cura dei dettagli sono riuscite a ricreare un’atmosfera davvero magica. Nulla è stato lasciato al caso: ogni scena, ogni ambientazione ha contribuito a rendere l’esperienza autentica e coinvolgente, trasformando Oliveri in un luogo dell’anima, dove il tempo sembra essersi fermato.

Il Presepe Vivente non è stato solo una rappresentazione, ma un momento di condivisione, un’occasione per riscoprire il valore delle tradizioni e il senso più profondo del Natale, fatto di semplicità, accoglienza e speranza.

L’appuntamento si rinnova per il 4 gennaio 2026, quando Oliveri tornerà ancora una volta a essere Betlemme, pronta ad accogliere visitatori e fedeli per regalare nuove emozioni e continuare a scrivere una storia che, anno dopo anno, unisce fede, cultura e comunità.





