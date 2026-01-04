San Mauro Castelverde si prepara a vivere giorni di intensa suggestione e partecipazione collettiva con il Presepe Vivente, un evento che unisce spiritualità, cultura e valorizzazione del territorio. Dal 3 al 5 gennaio 2026, il borgo madonita si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per rievocare la Natività.

Un percorso tra storia e devozione

Il Presepe Vivente si snoderà lungo le strade più caratteristiche del paese, animato da figuranti in abiti d’epoca che daranno vita a pastori, artigiani e momenti di preghiera. Cuore pulsante della rappresentazione sarà la capanna della Natività, simbolo di raccoglimento e spiritualità, capace di coinvolgere grandi e piccoli in un clima di autentica condivisione.

I sapori della tradizione locale

A rendere l’esperienza ancora più completa sarà la proposta gastronomica, pensata per valorizzare le eccellenze del territorio. Durante il percorso sarà possibile degustare prodotti tipici: come cutruruni dolci e salati, pane cunzatu, zuppa ai sette legumi all’olio “Crastu”, biscotti locali accompagnati da vino.

Un evento per tutta la comunità

Il Presepe Vivente di San Mauro Castelverde non è solo una rappresentazione, ma un momento di incontro che rafforza il senso di appartenenza e tramanda le tradizioni alle nuove generazioni, offrendo alle famiglie e ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente. E’ infatti prevista la dimostrazione della produzione casearia del Caciocavallo figurato e altre bontà.

Organizzazione e informazioni utili

L’iniziativa giunta alla 3^ edizione è curata dalla locale Azione Cattolica, da anni impegnata nella valorizzazione culturale e spirituale del territorio, in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde





Date e orari

3-4-5 gennaio 2026:

Turni: ore 17:00 – 17:30 / ore 18:00 – 18:30 / ore 19:00 – 19,30

Percorso: Via Umberto I, Via Archi, Via Procida, Piazza Municipio, Via V.Emanuele II

Info

+39 333 166 2450 / +39 333 862 4348 / +39 351 163 8682

