Palermo – martedì 30 dicembre. Mentre in piazza Politeama proseguono i preparativi per il concerto di Capodanno previsto per il 31, il presidente del Movimento del Popolo Siciliano, Tony Guarino, pubblica un video sui social in cui critica duramente la scelta dell’amministrazione comunale di confermare l’evento nonostante il recente omicidio avvenuto in via Spinuzza.





Guarino definisce la decisione «una vergogna sociale» e un segnale di «scarso rispetto» nei confronti del giovane ucciso pochi mesi fa. Secondo il presidente del movimento, il Comune avrebbe dovuto sospendere i festeggiamenti per manifestare vicinanza alla famiglia della vittima e dare un messaggio di unità alla città.





«Non andava fatto questo concerto – afferma Guarino nel video –. Per noi non c’è nulla da festeggiare. Preferiamo stringerci al dolore della famiglia e ricordare alla cittadinanza il valore della vita e il rispetto per la collettività».





Il presidente del Movimento del Popolo Siciliano critica anche l’atteggiamento dei cittadini, prevedendo comunque una grande affluenza al concerto: «Siamo sicuri che la piazza sarà piena. I palermitani preferiscono partecipare ai festeggiamenti, salvo poi lamentarsi della mancanza di sicurezza in città».





Guarino contesta inoltre l’impiego di risorse economiche per l’organizzazione dell’evento, sostenendo che quei fondi avrebbero potuto essere destinati al potenziamento delle forze dell’ordine o, eventualmente, anche al supporto dell’esercito italiano. «Il sindaco Lagalla – dichiara – ha preferito inserire semplicemente delle guardie giurate, che non hanno poteri decisivi in caso di situazioni critiche. È la solita minestra dello sperpero di denaro pubblico».





Il Movimento del Popolo Siciliano, spiega Guarino, continuerà la propria battaglia contro «ogni forza politica e istituzionale che non garantisce rispetto e dignità sociale a ogni singolo cittadino».





Guardando al nuovo anno, il presidente annuncia iniziative popolari volte a ribadire che «la Sicilia è dei siciliani» e critica le comunicazioni istituzionali che descrivono un miglioramento delle condizioni economiche e occupazionali dell’isola. In particolare, Guarino contesta le recenti dichiarazioni del presidente della Regione, Renato Schifani, ritenendole fuorvianti.





«Continuare a dire che tutto va bene – conclude – significa prendere in giro i cittadini siciliani. La Sicilia merita rispetto».

Luogo: Teatro politeama Palermo , Piazza Castelnuovo , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

