Piazza Politeama, la notte del 31 dicembre, si è riempita di palermitani e turisti per accogliere il 2026 con il concerto di Arisa e dei The Kolors. Un evento festoso che, però, non è stato condiviso dal Movimento del Popolo Siciliano, che ha espresso forte indignazione per la scelta dell’amministrazione.





Il movimento ricorda che, a pochi passi da lì, in via Spinuzza, mesi fa è stato ucciso un giovane in un episodio che ha profondamente segnato la città. Per questo, secondo il presidente Tony Guarino, i festeggiamenti avrebbero richiesto maggiore sensibilità istituzionale:





> “È stata una mancanza di rispetto verso una comunità ancora ferita. Almeno un messaggio di vicinanza e riflessione andava dato.”





Guarino aggiunge che le risorse investite per l’evento avrebbero potuto essere destinate a potenziare la sicurezza sul territorio, aumentando la presenza di agenti di polizia e, se necessario, anche il supporto dell’Esercito Italiano:





> “Spendere soldi per guardie giurate è solo denaro sprecato ai danni dei cittadini. Quei fondi potevano essere impiegati per garantire più sicurezza reale, non per soluzioni inefficaci.”





Il movimento ribadisce che un gesto simbolico e un investimento mirato sulla sicurezza avrebbero rappresentato un segnale più forte e più utile per tutta la popolazione.

Luogo: Teatro politeama , Piazza Castelnuovo , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

