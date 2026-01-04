Catania- Il nuovo anno per l’Associazione Buio in Sala s’inaugura con l’atteso e gradito ritorno del Collettivo V.A.N che, dopo il successo dello scorso anno con “Odisseo Super Star”, ritorna in scena sul palco del Teatro Bis, all’interno del centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, per il cartellone Giovani Sguardi dedicato alla nuova drammaturgia venerdì 9 e sabato 10 gennaio, ore 21.00, con “Agamenno-Man, il ritorno del re”.

“I satiri squarciano lo spazio scenico con il loro prologo e presentano la tragedia di Agamennone re di Argo -dichiarano gli attori ed autori del testo e della regia

Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente-, che schiavo del suo desiderio di gloria e di se stesso decide di muovere guerra alla città di Troia in modo così di diventare il re dei re”.

Uno spettacolo avvincente,che avvalendosi della collaborazione della Fondazione TRG racconta tra umorismo e musica il dramma del protagonista e il trionfo del male sugli uomini con l’obiettivo di far riflettere, attraverso l’uso della risata liberatoria, sul senso del potere, nei miti greci come oggi.

“Il testo è quello di Eschilo- continua il Collettivo V.A.N- dove vittima tra le vittime è la principessa Ifigenia, sacrificata dal padre perchè si compia il suo abominevole piano ma sarà la regina Clitemnestra, madre ormai priva della figlia a porre fine al viaggio sanguinario di Agamennone preparando al suo ritorno da re la sua tomba”.

Sarà una messa in scena creativa, dinamica e incredibile- tengono a sottolineare gli attori- che ripropone in chiave moderna ed accattivante un dramma classico che riflette la propria attualità e continua a comunicare e vivere con noi nonostante siano passati millenni.

Anche questa volta in occasione della prima di venerdì 9 gennaio in collaborazione con il bar Gran Leonardo Da Vinci l’Associazione Buio in Sala unirà buon teatro e buon cibo per gustare un nuovo modo, anche più interattivo e più social, di vivere il teatro.









via G.B. De La Salle 12, CATANIA (Ist. Leonardo da Vinci)





????????????????????????

€ 12 intero

€ 10 over 65

€ 8 allievi BIS e studenti universitari

€ 9 gruppi da 5 persone in su





Acquista il tuo biglietto su7 ????????????????????????????????????????

o al

???? 328 025 2785

