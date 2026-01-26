Nuovi ingressi nell’Unione di Centro in Sicilia: il già Assessore all’agricoltura del comune di Godrano, Ciro Pomara, ed il già consigliere Comunale di Bagheria, Arturo Chiello seguono la scelta di Maurizio Lo Galbo, da giorni nominato dal partito responsabile per la formazione delle liste elettorali in Sicilia e responsabile degli enti locali in provincia di Palermo per l’Udc.

“Costituisce per noi motivo di profonda gioia ed orgoglio, continuare a seguire, anche in questo progetto politico, il caro amico Maurizio Lo Galbo, al quale riponiamo fiducia e stima, consapevoli che insieme a tanti altri amministratori possiamo davvero costruire una nuova stagione politica per il bene comune della collettività siciliana” – sono queste le prime dichiarazioni dei rappresentanti di Godrano e Bagheria.





“Continuiamo con nuove adesioni sulla scia dei nostri valori: legalità, solidarietà, democrazia, famiglia, onestà, coerenza e responsabilità – commenta il Coordinatore Provinciale di Palermo Paolo Franzella – Ringrazio di cuore Maurizio per il grande impegno ed il grande lavoro che sta facendo”.

Anche l’On. Decio Terrana, coordinatore politico dell’Unione di Centro in Sicilia, commenta i nuovi ingressi: “Il passaggio di due autorevoli rappresentanti del territorio così importanti è un segnale politico chiaro e significativo della crescita costante dell’Unione di Centro in Sicilia. Queste adesioni confermano la credibilità del nostro progetto politico, fondato sui valori del popolarismo, della responsabilità istituzionale e della centralità dei territori. L’Udc continua ad attrarre amministratori e personalità che scelgono un percorso serio, coerente e orientato al bene comune, lontano da improvvisazioni e logiche di mera propaganda. Il nostro obiettivo resta quello di rafforzare una presenza politica solida e radicata, capace di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini siciliani.”

Luogo: PALERMO, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.