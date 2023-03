Una risorsa educativa per gli alunni di tutte le età e le loro famiglie e un supporto professionale per Dirigenti Scolastici, personale docente e ATA delle scuole siciliane. Il capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars, Carmelo Pace, e l’onorevole Serafina Marchetta hanno presentato un disegno di legge per l’istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Isola, dell’unità di pedagogia scolastica.

Il documento prevede che l’unità di pedagogia scolastica sia costituita da pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, con il compito di analizzare i contesti educativi, leggere i bisogni educativi dei singoli e della comunità scolastica, promuovere la raccolta e l’analisi dei dati per l’elaborazione di strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine di prevenire le condizioni di povertà educativa e favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti in ottica inclusiva, mediante il sostegno e la valorizzazione delle competenze educative dei genitori, degli insegnanti e di tutta la comunità scolastica.

“L’obiettivo – dichiarano i parlamentari democristiani – è la valorizzazione del percorso scolastico degli alunni e delle alunne nel rispetto dei bisogni educativi individuali, dell’identità personale, sociale e culturale. Inoltre, si intende favorire la consapevolezza da parte degli studenti dei loro processi di apprendimento e, nei docenti, la comprensione dei diversi profili pedagogici e di apprendimento degli alunni, così da sviluppare la motivazione allo studio e favorire il successo formativo; prevenire e contrastare il disagio, la povertà educativa, l’insuccesso formativo, la dispersione e l’abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo, nel rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi nazionali in materia”.

