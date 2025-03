“Da diversi giorni numerosi studenti universitari dell’Università di Palermo segnalano gravi disagi legati alla sede temporanea ospitata presso le sale cinematografiche del centro commerciale Forum di Brancaccio. Una situazione che risulta incompatibile con le necessità e le esigenze di un ateneo, e che crea ostacoli significativi alla regolare attività didattica. Si tratta di una condizione inaccettabile che compromette il diritto allo studio e mina la qualità dell’offerta formativa”. Così questa mattina Mario Giambona, vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano del Partito Democratico, dopo le proteste degli studenti del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli studi di Palermo.





“Le problematiche denunciate sono molteplici e riguardano una platea di 2600 studenti. Infatti, le sale cinematografiche, utilizzate come aule, sono caratterizzate da un’illuminazione inadeguata, che rende difficile la lettura e la scrittura – spiega -. Inoltre, la mancanza di supporti necessari per l’utilizzo dei computer, come le prese di corrente per la ricarica dei computer, impedisce agli studenti di poter lavorare in modo efficiente. A questi disagi si aggiunge il problema delle poltrone, assolutamente inadatte per prendere appunti o seguire le lezioni in modo confortevole”.





Giambona poi aggiunge che “il rischio è che questa condizione possa danneggiare irreparabilmente il percorso di studi di molti giovani, pregiudicando il loro futuro accademico. Per questo motivo, il Pd ha deciso di presentare una interrogazione parlamentare al fine di sollecitare interventi urgenti per migliorare questa situazione”.

Infine, il deputato del Pd spiega che “è anche fondamentale intervenire per potenziare il trasporto pubblico, in modo da garantire agli studenti universitari servizio più agevole e puntuale, e affrontare altre questioni logistiche, come la gestione della mensa, che stanno creando non pochi problemi in termini organizzativi”.

