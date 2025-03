Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende sensibilizzare tutte le istituzioni scolastiche italiane in occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà per i Membri del Personale Arrestati o Scomparsi, che si celebra il 25 marzo 2025. Questa ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite, rappresenta un momento di riflessione e azione per ricordare tutti coloro che, operando in contesti di conflitto, crisi umanitarie o regimi oppressivi, sono stati privati della libertà o sono scomparsi a causa del loro impegno nel difendere i diritti fondamentali dell’uomo.

Secondo i dati disponibili fino al 2021, 142 membri del personale delle Nazioni Unite sono stati arrestati, di cui 15 solo nel 2022. Attualmente, 22 membri del personale ONU rimangono in detenzione. È importante notare che il personale nazionale è spesso particolarmente a rischio e affronta minacce significative alla propria sicurezza.





Per quanto riguarda l’Italia, il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse pubblica periodicamente relazioni con dati statistici sulle persone scomparse. Ad esempio, nel 2023 sono state presentate 15.574 denunce di scomparsa, con 14.159 persone ritrovate nello stesso anno. Tuttavia, queste statistiche si riferiscono alla popolazione generale e non specificamente ai membri del personale ONU.

Inoltre, negli ultimi anni, si sono verificati diversi episodi preoccupanti:

Yemen: A gennaio 2025, le Nazioni Unite hanno sospeso temporaneamente le operazioni umanitarie nella regione di Saada dopo che le autorità Houthi hanno arrestato otto membri del personale dell’organizzazione. Questo ha portato il numero totale di dipendenti ONU detenuti dagli Houthi a oltre 24.

Striscia di Gaza: Nel conflitto tra Israele e Hamas iniziato nell’ottobre 2023, almeno 57 membri del personale delle Nazioni Unite sono stati uccisi. Inoltre, da ottobre 2023, gli attacchi israeliani a Gaza hanno causato la morte di almeno 369 operatori umanitari.





In conclusione vogliamo ricordare l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e il Carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi il 22 febbraio 2021, insieme all’autista congolese Mustapha Milambo, nell’adempimento del loro dovere, al servizio della pace e della solidarietà internazionale. I tre erano in missione per conto del World Food Programme (WFP) dell’ONU.

Luca Attanasio ha incarnato i valori dell’impegno diplomatico, della cooperazione e del dialogo tra i popoli, lavorando con passione per costruire ponti tra culture diverse e per promuovere il rispetto dei diritti umani. Vittorio Iacovacci, con il suo coraggio e la sua dedizione, ha rappresentato il senso più alto del servizio e della protezione, sacrificandosi per garantire la sicurezza e la pace.

Le scuole, come luoghi di formazione e crescita, hanno il compito fondamentale di educare le nuove generazioni al valore della libertà di espressione, della giustizia e della solidarietà. In tale ottica, invitiamo docenti, studenti e dirigenti scolastici a promuovere momenti di riflessione e approfondimento attraverso: lezioni tematiche sulla tutela dei diritti umani e sul ruolo delle organizzazioni internazionali nella protezione del personale umanitario; testimonianze dirette e videoconferenze con esperti del settore per comprendere meglio il fenomeno delle sparizioni forzate;

Progetti interdisciplinari che coinvolgano discipline come storia, diritto, educazione civica e letteratura per analizzare il tema della libertà di stampa e dei diritti umani nelle diverse epoche e contesti geografici; momenti di lettura e dibattito su storie di giornalisti, attivisti e operatori umanitari che hanno subito persecuzioni per il loro operato; iniziative simboliche, come l’illuminazione di un’aula o di un edificio scolastico con luci blu in segno di solidarietà, o la realizzazione di opere artistiche e murales dedicati alla libertà e alla giustizia.





In un periodo storico segnato da profonde crisi geopolitiche e minacce alla libertà di espressione, è essenziale che la scuola diventi un punto di riferimento nella difesa dei diritti umani. Invitiamo quindi tutti i docenti e gli studenti a farsi promotori di iniziative di sensibilizzazione, affinché il sacrificio di chi ha dato la propria vita per la verità e la giustizia non venga dimenticato.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rinnova il proprio impegno nella promozione dei valori della legalità, della democrazia e della solidarietà. La Giornata del 25 marzo non è solo un’occasione per ricordare, ma un’opportunità per educare e formare cittadini consapevoli e attivi nella difesa dei diritti umani.

Per ulteriori informazioni o per condividere iniziative organizzate nelle scuole, è possibile contattarci all’indirizzo email (coordinamentodirittiumani@gmail.com) o seguire le nostre attività sui canali ufficiali.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.