Roma, 22 aprile 2024. La Ong ONE Campaign, co-fondata da Bono per porre fine alla povertà estrema, ha selezionato Venerando Gambuzza, Chiara Nasonte, Carlotta Riti e Dorotea Sconzo, come ONE Youth Ambassador per chiedere ai candidati e candidate alle elezioni europee di assicurare un futuro equo e dignitoso per tutti e ovunque.

Il programma Youth Ambassador in Italia è un’opportunità di volontariato rivolto ai/alle giovani che desiderano sviluppare competenze e conoscenze nel campo della giustizia climatica, delle elezioni e della salute globale.

30 giovani da tutta Italia si sono ritrovati a Roma per seguire due giorni di formazione sulle attività che svolgeranno durante l’anno come attivisti/e. In particolare, quest’anno chiederanno ai candidati/e italiani/e alle elezioni europee di impegnarsi a sostenere i finanziamenti per porre fine alle malattie prevenibili, combattere la crisi climatica e garantire un futuro in cui il luogo in cui si vive non determini la possibilità di sopravvivere. Per questo motivo, gli Youth Ambassadors hanno incontrato e discusso con la candidata per i Verdi Benedetta Scuderi, la quale ha firmato e supportato la nostra dichiarazione d’intenti per le prossime elezioni europee.

Insieme ad altri quasi 200 Youth Ambassadors di ONE in Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi, gli attivisti/e italiani/e guideranno questa campagna per tutto il 2024, coinvolgendo i candidati e le candidate invitandoli a firmare una dichiarazione d’intenti per impegnarsi a garantire un futuro equo e dignitoso per tutti, ovunque.

Emily Wigens, Direttrice EU di ONE Campaign, ha dichiarato: “Gli Youth Ambassadors di ONE in Europa useranno la loro voce per chiedere alla prossima generazione di decisori politici dell’Unione Europea di impegnarsi a dare priorità agli investimenti nella salute e nel pianeta per offrire un futuro equo e dignitoso per tutti”.

Venerando, Chiara, Carlotta e Dorotea hanno un messaggio chiaro per la prossima generazione di classe politica dell’UE e a tal proposito hanno dichiarato: “Per noi è un onore essere stata selezionati al programma Youth Ambassador di ONE Campaign. Abbiamo bisogno di azioni immediate e concrete ed essere attivisti, insieme ad altri giovani come noi, ci permette di conoscere e stimolare decisioni cruciali per un futuro sostenibile. I Paesi ad alto reddito hanno una responsabilità morale e sociale di quanto sia la crisi sanitaria che quella climatica, e le sue conseguenze, stanno impattando nel mondo, soprattutto nei paesi a basso reddito ed essendo Youth Ambassador possiamo lottare per un partenariato equo con l’Africa, che possa garantire delle soluzioni definitive sulle crisi contingenti che stiamo attraversando”.

I prossimi 5 anni determineranno se l’UE è all’altezza del compito di affrontare le più grandi sfide della nostra generazione: dal rafforzamento della salute globale al mantenimento delle promesse sul clima, fino alla costruzione di un futuro sostenibile per tutti, ovunque.

