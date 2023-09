Via libera alla riqualificazione dello stadio di Cefalù. Sono infatti iniziati i lavori di “sistemazione per la messa a norma, completamento e recupero del campo sportivo Santa Barbara, compresa la realizzazione del manto erboso in materiale sintetico”.

Dopo l’aggiudicazione della gara, assegnata alla ditta GI.RO.SA. costruzioni srl di Partinico, la ditta ha avviato le opere all’interno dell’impianto sportivo più importante della città.

L’importo complessivo degli interventi ammonta a 1,7 milioni di euro. Di questi: 1,2 sono già stati garantiti dalla Cassa Depositi e prestiti mediante un mutuo, mentre la restante parte verrà coperta dall’avanzo d’amministrazione.

I lavori serviranno ad ampliare gli spogliatoi secondo le nuove normative, a riammodernare e riqualificare gli impianti, a ristrutturare le tribune, così come l’illuminazione e la recinzione. Importante anche l’intervento sul campo, che sarà dotato di un manto erboso sintetico di lunga durata. A lavori ultimati lo stadio avrà una capienza di circa 2000 spettatori.

“Il grande progetto dello stadio diventa realtà – afferma il sindaco Daniele Tumminello – una struttura fondamentale per la crescita dello sport cittadino e la coesione giovanile, ma importante anche per la possibilità di ospitare importanti eventi. Per le società sportive sarà un periodo di sacrifici ma l’attesa sarà ripagata da una struttura rinnovata che premierà gli sforzi fatti”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.