Oltre 800 esperti del mondo Coop a Pollina, in provincia di Palermo, al centro congressi del Resort Mangia’s ha visto il tradizionale appuntamento Nexus che ogni anno il Gruppo Radenza promuove ed organizza. L’occasione è stata un momento di confronto e di crescita per i partecipanti provenienti da tutta Italia che per due giorni si sono confrontati sulle sfida del mercato e condiviso i progetti futuri del gruppo Radenza a marchio Coop.

Le parole di Danilo Radenza

“Il senso di Nexus – ha sottolineato Danilo Radenza, amministratore delegato NewFdm Spa, aprendo i lavori – è coinvolgere tutti gli attori del settore dagli imprenditori ai distributori ai nostri clienti ai fornitori. Nexus letteralmente significa “accanto a noi” perché accanto al Gruppo Radenza – sottolinea il manager – siete tutti voi proiettati al futuro con il progetto di crescita che dal gennaio 2022 prosegue con l’insegna Coop”.

I progetti

A illustrare i progetti del gruppo Radenza è stato Giuseppe Spadaro direttore generale di Fdm società di Coop gruppo Radenza.

”Abbiamo – ha detto un piano industriale importante di ristrutturazione e ammodernamento della rete dei punti vendita diretti e indiretti che ci vedrà impegnati fino al 2025. Chiuderemo quest’anno – ha aggiunto Spadaro – con 800 milioni di fatturato e prevediamo un incremento delle vendite che ci farà raggiungere l’obiettivo di un miliardo di euro entro il 2025”.

La società creata da Salvatore Radenza che ha sede a Modica in provincia di Ragusa, in Sicilia, ha una rete di 300 negozi a marchio Coop.

Nella Convention Nexus 2023 il Gruppo Radenza Coop ha presentato il patto – antinflazione a sostegno delle famiglie italiane con la selezione di un paniere di duecento prodotti a prezzi bloccati e calmierati con uno sconto del 10%.

“Coop – ha rilevato Domenico Brisigotti direttore generale Coop Italia – è un sistema di imprese che nasce sul largo consumo con politiche commerciali che guardano al potere di acquisto soprattutto delle famiglie in difficolta. Ne è un esempio il patto antinflazione che parte il primo ottobre sino al 31 dicembre in tutti nostri punti vendita. E’ una concreta per le famiglie siciliane”.

Like this: Like Loading...