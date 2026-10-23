All’inizio di via dei Cantieri, nel territorio della città di Palermo, si segnala la mancata rifacitura delle strisce pedonali, una situazione che desta preoccupazione tra residenti, automobilisti e pedoni. La questione, apparentemente ordinaria, assume invece un rilievo importante sul piano della sicurezza stradale, soprattutto in un tratto particolarmente frequentato e interessato dal transito quotidiano di veicoli e passanti.

A intervenire sulla vicenda è la segreteria cittadina dell’UDC di Palermo, che, per voce di Massimiliano Crapa, richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla necessità di un rapido ripristino della segnaletica orizzontale. Le strisce pedonali, infatti, non rappresentano soltanto un elemento tecnico della circolazione, ma costituiscono una garanzia essenziale per la tutela dell’incolumità dei cittadini, in particolare di anziani, bambini e persone con mobilità ridotta.





La segreteria cittadina sottolinea come la manutenzione urbana debba essere considerata una priorità costante e non un intervento occasionale. La presenza di segnaletica ben visibile, insieme a una corretta programmazione degli interventi di ripristino, contribuisce infatti a rendere le strade più sicure e più ordinate, migliorando la vivibilità complessiva del quartiere.

Da qui l’appello rivolto agli uffici competenti affinché si proceda con urgenza al rifacimento delle strisce pedonali in via dei Cantieri. Un intervento semplice ma fondamentale, capace di rispondere concretamente a un’esigenza di sicurezza molto sentita dalla cittadinanza. La segreteria cittadina UDC di Palermo ribadisce infine la necessità di una maggiore attenzione verso le segnalazioni provenienti dal territorio, nella convinzione che il decoro urbano e la sicurezza stradale siano elementi indispensabili per una città più efficiente e più vicina ai bisogni delle persone.

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