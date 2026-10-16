Palermo 16 ototbre 2026 – La Fp Cgil Palermo esprime solidarietà alla squadra dei vigili del fuoco aggrediti questa notte al Cep. La squadra è uscita a mezzanotte per spegnere un incendio appiccato a un contenitore ecologico, in via Filippo Paladini, ed è stata accerchiata da ignoti. Nel frattempo sono state sottratte attrezzature di soccorso dal furgone.

“Non è la prima volta che accadono queste aggressioni nei quartieri periferici e che rubano attrezzatura pesante approfittando del fatto che i vigili del fuoco sono intenti a spegnere cassonetti, carcasse di auto date alle fiamme e incendi in mezzo alle strade – dichiarano il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e Gigi Amato, coordinatore regionale Vigili del fuoco per la Fp Cgil Palermo – Durante gli interventi, capita anche che i vigili spengono il fuoco e l’incendio viene appiccato poco più avanti a un altro cassonetto. Nel frattempo rubano mototroncatrici per il pronto intervento e divaricatori, attrezzi che evidentemente sono utili per commettere attività di scasso e furti. In modo particolare questi episodi li stiamo riscontrando al Cep, allo Zen e allo Sperone ma anche in alcune città d’Italia sono entrati nelle caserme per rubare questi attrezzi”.

“Di notte questo tipo di chiamate sono diventate ormai un modus operandi. Tanto che – aggiungono Gattuso e Amato – per le uscite vengono chiamati di supporto la polizia o i carabinieri, perché ormai si sa che in alcuni posti può succedere qualcosa. I vigili del fuoco in dieci minuti sono già sul posto e intervengono anche da soli, rischiando. Chiediamo un tavolo tecnico in Prefettura per coordinare gli interventi e programmare delle azioni per garantire la sicurezza dei vigili del fuoco durante la loro attività e scongiurare che questi episodi di ostilità si ripetano”.

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