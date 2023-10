Palermo, 11/10/2023 – Gli studenti dell’indirizzo Agrario dell’Istituto Amato Vetrano hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza educativa unica visitando l’Orto Botanico di Palermo e il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR).



L’Orto Botanico, gioiello del patrimonio botanico siciliano, ha offerto ai giovani l’occasione di ammirare una vasta collezione di piante provenienti da ogni parte del mondo. Con la guida di esperti botanici, gli studenti hanno approfondito le loro conoscenze sulle specie autoctone e quelle esotiche, comprendendo l’importanza della conservazione della biodiversità.



Ma la visita non si è fermata alla sola osservazione. Presso il CNR, i ragazzi sono stati immersi nel mondo della ricerca scientifica. Qui, sotto la guida di rinomati ricercatori, hanno potuto sperimentare in prima persona tecniche di laboratorio avanzate, focalizzandosi in particolare sulle culture idroponiche. Questa metodologia, che prevede la crescita delle piante in soluzione acquosa senza l’utilizzo di terreno, rappresenta una delle frontiere più innovative dell’agricoltura del futuro.



Non solo teoria, ma anche pratica: gli studenti hanno avuto quindi l’opportunità di allestire delle piccole colture idroponiche, monitorando la crescita delle piante e analizzando i fattori che possono influenzarne lo sviluppo. Una lezione pratica che ha permesso loro di comprendere a fondo le potenzialità e le sfide di questa tecnica agricola. L’esperienza è stata formativa e potrà essere approfondita con l’avvio delle attività all’interno della nuova serra realizzata nei terreni dell’azienda agraria Amato Vetrano, dove si sperimenteranno proprie tali colture idroponiche.



Questa visita rappresenta un esempio concreto di come la scuola e le istituzioni di ricerca possano collaborare efficacemente per formare le nuove generazioni di agronomi e scienziati. Una giornata indimenticabile che, senza dubbio, ha acceso in molti di questi giovani la passione per la ricerca e l’agricoltura sostenibile

