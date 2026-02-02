È un colpo allo stomaco avvolto nella seta, il suono lieve di un velo che cade e diventa vento. Disponibile sugli store digitali, “With hair in the wind” di Anna Dari. Prodotto da Fabio Roagna, il nuovo brano per pianoforte e voce della sensibile artista astigiana è dedicato a Mascha Amini, Saman Abbas e a tutte le donne, iraniane e no, uccise perché volevano essere libere.

Pianista per scelta, compositrice per caso, scrittrice per sfogo, pittrice per gioco. La talentuosa Anna Dari combatte il male oscuro della depressione con l’arma della propria musica e vince. Dopo aver dato alla luce la meravigliosa “Silent stars” lo scorso dicembre, con l’inizio del nuovo anno ci riserva una composizione intensa e profondamente evocativa.





“With hair in the wind” non è una canzone da sottofondo, ma un’esperienza emotiva che interrompe il tempo e costringe ad ascoltare, sentire, ricordare: «La scrissi nel 2022, quando la morte di Masha Amini e prima quella di Saman Abbas, trucidata in Italia dai suoi stessi genitori, fratello e cugino per un desiderio di libertà negato, colpirono profondamente la mia mente e la mia anima, a tal punto che dovetti trasformare quel dolore in musica.» spiega l’autrice «Oggi “With hair in the wind” grida più che mai libertà, ed è un brano che dedico a tutte le giovani ragazze e donne che muoiono per aver desiderato di poter sciogliere i propri capelli e il proprio cuore al vento, all’amore, alla vita.»

Nel pianoforte non c’è solo musica. C’è la voce di chi non può più parlare, il respiro spezzato di chi ha detto “io non appartengo a nessuno”, la memoria di chi ieri era fuoco e oggi è polvere. Anna Dari non suona: si confessa. La sua è una sensibilità nuda, che non cerca protezione né compromessi. In un tempo musicale spesso di plastica, lei sceglie la verità: carne e sangue.





Lontano dalle logiche del semplice intrattenimento, “With hair in the wind” si propone come un ascolto consapevole. Un brano necessario che restituisce, anche solo per un istante, la libertà a chi l’ha persa. E ci ricorda che qualcuno deve ancora tradurre in note ciò che molti riescono a dire solo con i singhiozzi.

L’uscita del nuovo brano di Anna Dari anticipa la realizzazione di altri affascinanti progetti che la vedranno impegnata su più fronti. Tra questi, una speciale dedica alla Luna – con musiche, poesie e canzoni composte insieme alla cantautrice e poetessa Liliana Fantini – prenderà forma di spettacolo e la prima rappresentazione è prevista il 14 marzo 2026 al Teatro Fitzcarraldo di Felizzano (AL). Inoltre, coinvolgendo la scrittrice Cristina Abozzi e il pittore Franco Gotta, darà vita al nuovo soggetto teatrale “Prigionieri liberi”, nel quale le musiche dell’artista astigiana e alcune poesie faranno da colonna sonora alla messinscena prevista per la prossima estate.

Per seguire Anna Dari: Facebook / Instagram / Spotify

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.