PALERMO 10 GIUGNO 2023 – In occasione della celebrazione della XXII “Giornata nazionale del sollievo della sofferenza”, istituita dal Ministero della Salute, in collaborazione con Fondazione “Gigi Ghirotti” e AGENAS, l’Asp di Palermo ha organizzato un concerto a scopo benefico di musica rhythm ‘n blues. La manifestazione, inizialmente prevista per il 28 maggio, è stata spostata a domani, domenica 11 giugno, alle ore 21 nel suggestivo spazio esterno del PTA “Enrico Albanese”, di via Papa Sergio I, n.5 a Palermo

L’evento prevede la partecipazione della Skillie Charles Orchestra, una big band che si avvale di 20 elementi, articolati nelle sezioni ritmica, fiati e coro. La band da circa vent’anni esegue un ricco repertorio che prende spunto dalle radici della musica nera, con riferimento ai grandi maestri del soul e del R’n’B anni ’60 e ’70 quali Ray Charles, Sam Cooke, Otis Redding, Marvin Gaye, Etta James, Aretha Franklin.

Per la particolarità dell’evento hanno garantito la loro partecipazione, in qualità di special guests, i vocalist Vito De Canzio e Anna Bonomolo

Tutti gli artisti hanno rinunciato ad ogni forma di compenso. L’ingresso è libero.

Nel corso della serata è, comunque, prevista una raccolta fondi per beneficenza da destinare ad un’Associazione di volontariato. (nr)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.