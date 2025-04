La Commissione europea ha aperto le candidature per Youth4Regions, il programma pensato per formare e ispirare la prossima generazione di giornalisti. Giunto alla sua 9ª edizione, si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni con una passione per l’informazione e per le politiche europee sul territorio.

Dal 11 al 17 ottobre 2025, i selezionati trascorreranno una settimana a Bruxelles, dove parteciperanno a workshop, sessioni di mentoring con professionisti del settore, esperienze in sala stampa e visite esclusive alle istituzioni dell’UE. Un’opportunità concreta per chi vuole misurarsi con il giornalismo europeo sul campo.

Requisiti per partecipare

Per partecipare al programma sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

Interesse per ciò che l’UE e la politica di coesione stanno facendo nella propria regione

Esperienza nel giornalismo (studi o fino a 2 anni di esperienza)

Cittadini dell’UE o di un paese confinante di età compresa tra i 18 e i 30 anni

Disponibilità dall’11 al 17 ottobre 2025

I candidati possono scegliere una tra tre categorie:

Giornalismo scritto: un articolo breve (tra 2500 e 6250 caratteri)

Fotogiornalismo: un reportage fotografico composto da tre immagini

Giornalismo video: un video-reportage della durata di 2-3 minuti

Dal 2017 a oggi, Youth4Regions ha coinvolto oltre 250 giovani da tutta Europa, offrendo loro strumenti, contatti e una visione concreta del mestiere. I partecipanti concorreranno anche per il Premio Megalizzi–Niedzielski, che sarà assegnato il 14 ottobre 2025 a giovani giornalisti che si siano distinti per talento e impegno.

Tutti i costi sono coperti dalla Commissione europea.

Scadenza per candidarsi: 7 luglio 2025

Maggiori informazioni e modulo di iscrizione:

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/partnership-with-media/youth4regions_en

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.