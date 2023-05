Selezioni aperte fino al 29 giugno

È stato pubblicato ieri, martedì 30 maggio, nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 30 maggio 2023, l’atteso bando di concorso dell’ASP di Enna per il reclutamento di 38 figure a tempo indeterminato, da inserire nel Comparto Sanità.

Il bando dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, approvato due mesi fa con la delibera del

Commissario straordinario n. 662 del 21 aprile 2023, permetterà di rinfoltire l’organico con nuovo personale sanitario.

Scopriamo insieme i dettagli del bando di concorso.

Concorso ASP di Enna: le figure ricercate

Il bando di concorso dell’ASP di Enna mette in palio 38 posti, così ripartiti:

1 posto di Tecnico Audiometrista;

2 posti di Logopedista;

13 posti di Fisioterapista;

2 posti di Ortottista;

1 posto di Ostetrica;

4 posti di Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria;

3 posti di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

2 posti di Tecnico di neurofisiopatologia;

10 posti di Tecnico sanitario di radiologia medica.

I requisiti

Per partecipare alle selezioni sarà necessari i seguenti requisiti: il possesso di cittadinanza italiana o uno Stato membro UE; idoneità alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali e procedimenti penali a proprio carico; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; destituiti o dispensati dal pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti da una P.A. e non essere stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei CCNL relativo al personale dei vari comparti.

Per i requisiti specifici sarà indispensabile il possesso di una laurea, esperienza pregressa e iscrizione all’Ordine di competenza, in base al profilo di proprio interesse. Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura del bando.

La selezione e come candidarsi

L’iter selettivo prevederà una valutazione dei titoli (titoli di carriera, di studio, pubblicazioni e titoli scientifici e curriculum formativo e professionale), una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

All’attività libero-professionale, Co.Co.Co., prestate presso le Aziende Sanitarie o Ospedali o case di cura convenzionate con il S.S.N., che abbiano maturato almeno 6 mesi di servizio durante il periodo dell’Emergenza COVID sarà riconosciuto un punteggio premiale nella valutazione curriculare.

Per partecipare al concorso dell’ASP di Enna la domanda dovrà essere inoltrata entro il 29 giugno 2023 tramite la piattaforma dell’ASP dedicata ai concorsi.

Sarà inoltre necessario versare un contributo non rimborsabile a copertura dei costi di selezione pari a 10 euro e indicare nella domanda un indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando di concorso, disponibile sul sito ufficiale dell’ASP di Enna.