l'iniziativa ad assoro

Un Natale diverso, per i bimbi della Comunità Alloggio per minori “Arcobaleno” di Assoro (in provincia di Enna), grazie all’iniziativa della Questura di Enna e della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Volante e Babbo Natale in motocicletta

I piccoli ospiti hanno visto arrivare una Volante e dei babbo natale in motocicletta, componenti del Motoclub Polizia di Stato di Enna, carichi di doni e regali. Il loro entusiasmo ha fatto sì che un giorno normale si trasformasse in un giorno speciale.

Una ventata di felicità

“Avete portato una ventata di felicità nelle nostre vite ed arricchito di puro amore i nostri bimbi ed i nostri ragazzi”, ha detto commossa la responsabile della Comunità che ha ringraziato tutti i Poliziotti di Enna per la loro sensibilità e vicinanza, il presidente dell’Anps e quello del Moto Club della Polizia di Stato.

Iniziativa dei carabinieri all’ospedale pediatrico di Palermo

Anche quest’anno i Carabinieri del Reparto Servizi Magistratura di Palermo, Sezioni Scorte e Tribunali, hanno dato il loro contributo in favore dei piccoli pazienti del Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico “G. Di Cristina”: accompagnati da Babbo Natale, i Carabinieri hanno donato alcuni televisori, destinati alle camere dei bimbi ricoverati, e un regalo per ciascuno di loro.

L’iniziativa, ormai da cinque anni, viene accolta con entusiasmo dai piccoli e dal personale sanitario.

Doni dei carabinieri anche all’ospedale di Marsala

Le forze dell’ordine, in questi giorni di festività, stanno mostrando la loro vicinanza ai più piccoli tramite diverse iniziative.

Il Natale per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale Borsellino di Marsala sarà un po’ meno triste grazie ai Carabinieri. I militari, infatti, hanno fatto visita ai piccoli degenti, portando regali e momenti di felicità.

Così i militari dell’Arma hanno trascorso alcune ore in reparto parlando e giocando con i piccoli degenti felicissimi della sorpresa ricevuta che ha sicuramente alleggerito il difficile momento che stanno affrontando. Un bel modo da parte dei Carabinieri di far sentire la propria presenza negli ospedali al fine di portare qualche momento di gioia ai piccoli che purtroppo trascorreranno le festività natalizie tra i reparti ospedalieri.