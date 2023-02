Una vera e propria banda dedita ai furti d’auto in trasferta. Aveva sede nel catanese ma operava soprattutto nella Sicilia centro orientale.

Il blitz alle prime luci dell’alba

A scoprire l’esistenza della banda è stata la polizia che, dalle prime ore del mattino di oggi, 28 febbraio 2023, ha avviato un vero e proprio blitz per sgominare l’organizzazione.

Le indagini che hanno portato all’operazione sono state condotte dalla Polizia di Stato di Enna, che sta eseguendo le misure cautelari nell’ambito dell’Operazione che è stata denominata ”FORA”.

Dieci i destinatari dei provvedimenti

Sono 10 le misure cautelari a carico di altrettanti soggetti di Catania, indagati per la commissione, in concorso tra loro, di reiterati delitti di furto di autovetture avvenuti nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania, Siracusa tra i mesi di febbraio ed aprile del 2022.

Nel dettaglio nove persone sono stati sottoposte all’obbligo di dimora presso il capoluogo etneo, mentre ad uno è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’allarme furti

L’allarme sui furti di auto e moto è in corso ormai da tre anni e più in tutta la Sicilia tanto che sono nati gruppi organizzati di cittadini.

A Palermo, in provincia di Palermo, il fenomeno dei furti di auto, moto, biciclette e altri mezzi sta crescendo sempre di più. Adesso i cittadini si stanno organizzando per combattere questa piaga. Da mesi, infatti, sui social è nato un gruppo che conta già quasi 15.000 utenti in cui vengono pubblicati ogni giorno decine di annunci di oggetti smarriti o rubati a Palermo e provincia.

Cittadini organizzati sui social

All’interno del gruppo c’è di tutto, dalle auto rubate alle targhe, alle moto, agli scooter, alle biciclette. Ogni giorno si contano almeno 10 post da parte di utenti che sono state vittime di furto. All’interno del gruppo c’è anche chi segnala la presenza di auto sospette, con oggetti smontati, pezzi asportati, posteggiate nelle vie cittadine o della provincia palermitana.

Il gruppo Facebook utile per ritrovamenti

Si tratta di un gruppo molto utile per chi è stato vittima di furto, visto che non di rado c’è chi riesce anche a trovare la propria auto rubata o il proprio ciclomotore proprio grazie alle foto postate all’interno del gruppo. L’ultimo caso è proprio quello di una Fiat 500 che è stata ritrovata in via Antonio Ugo da una giovane palermitana proprio grazie al gruppo Facebook “Oggetti smarriti o rubati Palermo e provincia”. “Ritrovata in via Antonio Ugo! Grazie mille! Siete un gruppo fantastico!, commenta la giovane, dopo l’inaspettato ritrovamento della propria auto che era stata rubata nei giorni scorsi. In copertina la foto della giovane che esulta per il ritrovamento.