Striscia di incidenti stradali in Sicilia, in particolare a Siracusa e nell’Ennese con veicoli che si sono ribaltati. Il primo caso è avvenuto in prossimità dell’incrocio tra la Statale 121 e la Provinciale 39 tra Nissoria ad Assoro dove un furgone si è ribaltato per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine. Tra le ragioni prese in considerazioni dagli inquirenti, tra cui la polizia, presente con una pattuglia per prendere i rilievi, la velocità.

Le indagini

Probabile che sia stato un incidente autonomo anche se gli investigatori stanno accertando se altri mezzi sono, in qualche modo coinvolti. Per fortuna, non si sono registrati feriti, di certo il conducente del furgone si è preso uno grosso spavento.

L’allarme dei residenti

Chi abita da queste parti, da tempo denuncia una situazione pericolosa per via dell’intenso traffico lungo questa strada, soprattutto legato alla presenza di un supermercato. Un residente ha lanciato un appello ai sindaci di Nissoria, Rosario Colianni, di Assoro, Antonio Licciardo, e di Leonforte, Piero Livolsi, per rendere più sicura la strada.

“Dal 1995 abito vicino questo incrocio ed in questi anni ho già visto con i miei stessi occhi diversi cadaveri riversi sull’asfalto. Invito e prego quindi i Sindaci di Assoro e Nissoria, nei cui territori ha sede questo incrocio, di porre in essere tutti i provvedimenti urgenti del caso di loro competenza per migliorarne la sicurezza stradale mitigandone i rischi e tutelando l’incolumità dei cittadini delle nostre comunità”.

Le proposte

Tra le proposte quella di sistemare delle “segnalazioni luminose verticali ed orizzontali (vedi ingressi ed uscita di Nissoria), nonché di bande rumorose a terra”. Inoltre, il residente auspica l’illuminazione del “ rettilineo” e la realizzazione di marciapiedi laterali, “dato che quel tratto è ormai, di fatto, pedonalizzato anche con il buio”.

Auto si ribalta a Siracusa

Stamane, a Siracusa, una macchina, un Suv, condotto da una donna e con le figlia a bordo, si è è ribaltata dopo aver urtato contro il guard-rail mentre stava percorrendo la bretella che collega viale Scala Greca con contrada Targia. Per fortuna, le vittime dell’incidente autonomo non hanno riportato gravi ferite, di certo hanno avuto paura ma nel corso della giornata gli agenti della Polizia municipale chiariranno altri aspetti della vicenda.

Cosa è accaduto

Da capire se la conducente fosse distratta, gli inquirenti, specie la Polizia stradale avverte che tra le cause c’è l’uso del telefonino ma si tratta solo di una ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine. L’incidente ha comunque creato forti rallentamenti in entrata ed in uscita da Siracusa Nord.