Tanta soddisfazione all’Irccs Oasi Maria SS di Troina in provincia di Enna tra il personale medico, operatori sanitari e tutto il management in merito alla negativizzazione di quasi tutti i pazienti e operatori dell’Istituto. Qui nelle scorse settimane era scoppiato un grosso focolaio di Coronavirus tanto che il Comune dell’ennese era stato dichiarato zona rossa. Oggi la situazione è più che migliorata e resta ancora da definire l’esito in dubbio di un solo paziente, mentre è attualmente ricoverata all’Ospedale di Enna una paziente.

A comunicare la notizia, che il contagio da Covid-19 si è quasi definitivamente azzerato all’interno della struttura, è la stessa direzione sanitaria. Ad oggi, si registrano 158 guariti di cui 97 pazienti e 61 operatori, mentre i negativizzati sono 15. Quest’ultimi stanno già osservando il previsto periodo di isolamento. L’Istituto, dopo oltre sessanta giorni di emergenza sanitaria, è riuscito ad attraversare un momento molto difficile grazie alla sinergia, alla passione, all’interdisciplinarietà professionale e il contributo di esperti e specialisti dell’ASP di Enna e della Regione. Una coordinata collaborazione che ha generato ottimi risultati, garantendo ai propri ospiti assistenza, cura e tutela e soprattutto il contenimento dell’epidemia.

Nonostante l’ottimismo, non si fermano i controlli, le misure di prevenzione e contenimento all’interno della struttura. L’istituto infatti continua a mantenere alta l’attenzione e la vigilanza con postazioni di monitoraggio della temperatura all’entrata della struttura, sanificazione continua degli ambienti, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per i propri operatori, mascherine e guanti. Viene inoltre continuamente raccomandato a tutti, da parte della Direzione Sanitaria della struttura assieme al commissario ad acta regionale, il dottor Giuseppe Murolo, l’osservanza delle misure di prevenzione del contagio e il rispetto della distanza interpersonale.