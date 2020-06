Arrivano i commissari a Piazza Armerina comune della provincia di Enna per il quale ad aprile il Consiglio Comunale ha dichiarato lo stato di dissesto. Una situazione economica disastrosa della quale ha preso atto il Presidente della Repubblica che ha ufficializzato lo status con un decreto del 9 giugno a seguito del quale arriva una commissione di nomina ministeriale per la ‘liquidazione dei debiti contratti’.

La commissione “straordinaria di liquidazione” composta da Carmelo La Paglia, Liborio Nasca e Alessandro Virgara si è insediata venerdì scorso 26 giugno ed ha subito eletto all’unanimità La Paglia presidente

Il 14 Aprile 2020, il consiglio comunale di Piazza Armerina, con delibera n.16, ha dichiarato il dissesto finanziario dell’ente e con decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente.

Di fatto la commissione dovrà, adesso, analizzare i debiti, verificare chi sono i creditori e l’ammontare di ogni credito e certificarlo. La Commissione ha competenza relativamente ai debiti maturati e agli atti di gestione adottati entro il 31 dicembre 2018.

“Ci occuperemo di tutto il pregresso al 31 Dicembre 2018 e per farlo abbiamo già adottato apposita delibera che è già stata pubblicata all’albo pretorio del Comune” dichiara La Paglia che prosegue “E’ stato richiesto al vice segretario dell’ente, Paolo Gabrieli, di occuparsi dell’avviso ai creditori con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e ben due online, attraverso un’indagine di mercato. La massa passiva, dovrà essere rilevata entro 180 giorni dal 26 di giugno, quindi entro la fine dell’anno in corso, nel frattempo ci occuperemo della massa attiva”.

Di fatto, dunque, in attesa di avere esatta contezza dei debiti la Commissione valuterà cosa c’è in cassa e cosa da incassare.

“L’amministrazione comunale, dovrà riversare alla gestione straordinaria di liquidazione, tutte le somme incassate a valere sulla gestione dei residui attivi dal giorno successivo alla data di dichiarazione del dissesto, inoltre si richiederà formalmente all’istituto tesoriere del Comune di Piazza Armerina, l’apertura di un conto speciale di tesoreria per la gestione dei mezzi finanziari destinati al risanamento dell’Ente”.

Il coordinamento delle attività operative a supporto della Commissione è stato affidato al Vice Segretario dell’Ente Paolo Gabrieli e l’esecuzione della delibera ad Alfonso Catalano, Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune.

“A questo punto, si invita chiunque ritenga di avere diritto di credito a presentare, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio, prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato dello stesso organo, a prendere visione di quanto deliberato e pubblicato all’albo pretorio del comune di Piazza Armerina”.

In buona sostanza chi rivendica crediti nei confrontid el comune in dissesto dovrà avazare la propria istanza di riconoscimenti attraverso una mail pec da inviare a “osl@pec.comunepiazzaarmerina.it” /mail che dovrà essere attivata dagli uffici comunali.

La delibera, è stata inviata per conoscenza al Prefetto di Enna; alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Regione Siciliana; alla Corte dei Conti – Procura regionale per la Regione Siciliana; al Presidente del Tribunale di Enna; al T.A.R. – Sezione Catania; al Sindaco del Comune di Piazza Armerina; al Presidente del Consiglio comunale di Piazza Armerina; all’ Organo di revisione dei conti del Comune di Piazza Armerina; all’Istituto tesoriere del comune di Piazza Armerina; al Segretario Generale e al Responsabili dei Settori del Comune di Piazza Armerina.

(Ha collaborato Anna Zagara di Vivienna)