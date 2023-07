Femminicidio in strada a colpi d’arma da fuoco, paura e orrore a Troina

20/07/2023

Avrebbe ucciso l’ex moglie in strada a a colpi d’arma da fuoco. Un delitto avvenuto nel piccolo centro di Troina nell’Ennese. Il femminicidio sarebbe maturato nell’ambito di contrasti familiari in corso da tempo. Una vicenda raccontata da vivinenna.it

Marito sospettato portato in Caserma

E’ stato portato nella caserma dei carabinieri Maurizio Impellizzeri, l’imprenditore sospettato di avere ucciso l’ex moglie, Mariella Marino, a Troina, nell’ennese. L’uomo, dopo il delitto, che sarebbe avvenuto in strada, sarebbe tornato a casa e lì lo avrebbero raggiunto i militari. perfino sorpresi dal trovarlo nell’abitazione.

Sarà interrogato dal Pm di turno

Si aspetta l’arrivo del pm per cominciare l’interrogatorio. Dopo la separazione Impellizzeri era rimasto nella casa della coppia, la moglie era andata a vivere dalla madre.

Chi è la vittima del femminicidio

La vittima, una donna di 56 anni è stata uccisa in strada a colpi di arma da fuoco, a Troina, nell’ennese. Il delitto sarebbe accaduto in via Sollima, nel centrale ione di San Basilio. Sul luogo dell’omicidio sta andando il pm Michele Benintende.

La coppia aveva tre figli maggiorenni ed era separata

Mariella Marino e Maurizio Impellizzeri si erano sposati anni fa. La coppia, che aveva tre figli maggiorenni, era, però, separata da tempo.

Altro episodio a Palermo nei giorni scorsi

Si indaga anche a Palermo su un altro tentato omicidio in via Giovanni Bruno, nella zona di Boccadifalco. Un uomo avrebbe sparato alla moglie un colpo di pistola colpendola alla gamba. E’ questa la prima ricostruzione delle forze dell’ordine di quanto accaduto anche se ancora le indagini sono ai passi iniziali. La prima chiamata al 112 era subito apparsa strana agli operatori. Veniva chiesto soccorso per una donna che si era ferita accidentalmente ad una gamba.

Una ferita da taglio in base alle prima indicazioni trasmesse ai soccorritori. Non appena sono arrivati sul posto, però, i sanitari del 118 si sono accorti che la ferita alla gamba era stata provocata non da un incidente con un coltello ma da un colpo d’arma da fuoco.