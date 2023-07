La polizia sta lavorando, ricostruzione dei fatti incompleta

Potrebbe arrivare dall’autopsia la chiusura del cerchio attorno alle indagini dell’omicidio suicidio di moglie e marito avvenuto ieri nell’Agrigentino. Ancora gli inquirenti non sembrano aver messo insieme tutti i pezzi del puzzle nel ricostruire cosa è accaduto in quell’abitazione di via Alessio Di Giovanni, alla periferia della città dei templi. Pare che le iniziali ipotesi siano state con il passare delle ore smontate da alcuni successi approfonditi rilievi della polizia scientifica.

Cosa resta da chiarire

Come è morta la moglie? Ancora, almeno nelle evidenze e da ciò che trapela, questo è l’aspetto da chiarire. Nelle ore immediatamente successive alla scoperta dell’omicidio suicidio si era parlato della donna, Ilenia, Bonanno, 45 anni, con la gola tagliata. Adesso però gli inquirenti escludono l’accoltellamento alla gola. Il marito, Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, trovato impiccato. Sul posto pattuglie della questura di Agrigento e dei carabinieri. La coppia aveva due figli di 19 e 15 anni.

Lui si trascinava una depressione

Stando alle prime testimonianze, che comunque devono trovare ulteriore riscontro, pare che l’uomo avesse una forte depressione. Tanto che pare fosse in cura da uno specialista. Ci sarebbe stato per lui anche qualche problema sul posto di lavoro e si era licenziato. La donna invece lavorava in un’attività commerciale. Stando sempre ai racconti dei vicini il 47enne e la moglie avrebbero avuto una lite. Le grida sarebbero state sentite dalla strada. A chiamare la polizia è stato il figlio della coppia che si era allarmato perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono. Il giovane è andato nell’abitazione per controllare ed ha fatto la drammatica scoperta.

La tragedia di Villabate

Recentemente il palermitano era stato investito da una simile tragedia. Nel dicembre scorso un uomo a Villabate ha ucciso la compagna e poi si è tolto la vita. E’ successo in via Giovanna D’Arco. L’uomo ha ucciso a coltellate la donna e poi con lo stesso coltello si è tolto la vita. La vittima si chiama Giovanna Bonsignore di 44 anni, mentre il compagno Salvatore Patinella, 41 anni. La tragedia si è consumata nell’appartamento di lei. Giovanna Bonsignore, volontaria dell’associazione Archè, litigava spesso con l’ex compagno Salvatore Patinella da circa un mese. I due hanno avuto una relazione durata 4 anni.



