Il gesto di Pasquale Pistorio per il suo paese di origine

La Fondazione “Pistorio Foundation” dona 5mila euro per le famiglie in difficoltà di Agira, comune zona rossa. Pasquale Pistorio ha voluto dare un segno di vicinanza nei confronti delle famiglie bisognose di Agira in questo particolare momento di crisi ed emergenza. La somma è stata inviata sul conto che il comune aveva messo a disposizione.

La Fondazione “Pistorio Foundation” è un’organizzazione no-profit con sede a Vimercate, (MB), Italia, fondata da Pasquale Pistorio, originario del comune ennese, nell’aprile 2005 con la missione di migliorare le condizioni di vita dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all’istruzione, mettendo a disposizione dei bambini meno fortunati borse di studio a lungo termine, a copertura della scolarizzazione dalla scuola primaria fino alla scuola professionale, e costruendo e migliorando le infrastrutture scolastiche.

“A nome di tutta la comunità agirina ringrazio Pasquale Pistorio per il suo gesto di solidarietà – dice il sindaco Maria Greco – la sua esperienza professionale e il suo attuale impegno filantropico è un esempio di straordinaria attualità in un mondo spesso intriso di egoismo e di desiderio di mettere a disposizione degli altri competenza ed esperienza, utilizzeremo il contributo elargito per le finalità previste, cercando di venire incontro alla crisi che attanaglia numerose famiglie”.

Pistorio è un dirigente d’azienda già presidente di STMicroelectronics e membro del direttivo di Confindustria. Dal 17 aprile 2007 al 3 dicembre 2007 presidente di Telecom Italia. E’ stato vicepresidente di Confindustria con delega all’innovazione e la ricerca tra il 2005 e il 2008. Consigliere indipendente nel cda della Fiat e nel cda di Chartered Semiconductor Manufacturing. Nel corso della sua vita professionale, Pistorio si fa instancabilmente portavoce della necessità di proteggere l’ambiente.