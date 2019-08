la denuncia di legambiente

Legambiente segnala che “ieri, per la terza volta in poco più di un mese”, un incendio ha interessato “l’area archeologica di Morgantina e precisamente l’area di san Francesco Bisconti da cui provengono le testimonianze archeologiche più conosciute del sito e probabilmente anche la Dea”.

“Sono anni che il sito è privo di manutenzione preventiva e sono anni che indichiamo agli assessori e ai presidenti di turno le possibili soluzioni alla piaga degli incendi estivi, la maggior parte purtroppo dolosi – dice Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia – Eppure si arriva in ritardo ogni anno o non si arriva proprio e incendi come quello di ieri, o quello che ha colpito qualche giorno fa l’area di Floristella, mettono in gioco il futuro della nostra memoria nell’assordante silenzio delle istituzioni”.

“Chiamiamo a rispondere di quanto accaduto la Regione con il suo presidente, oramai da troppo tempo assessore ad interim per i Beni Culturali, ed a cascata gli organi preposti alla tutela ed alla gestione dei luoghi – aggiunge Zanna – Forse, prima di pensare a completare in fretta e furia il sistema dei parchi con forzature amministrative, accorpamenti in totale assenza di un serio progetto culturale, sarebbe stato utile individuare un sistema di gestione che possa veramente funzionare perché l’attuale modello difficilmente riuscirà a colmare lacune e mancanze di anni e a garantire tutela e fruizione”.