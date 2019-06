Un nuovo episodio

“Dopo ieri, anche oggi un altro incendio dentro il sito archeologico di Morgantina”. Lo dice il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone.

Da mesi gridiamo, inascoltati dal presidente Musumeci – ha aggiunto -, che andava fatta un’azione di pulizia e diserbamento dell’area per evitare gli incendi e per consentire ai turisti di poter visitare la città di Morgantina. Decine e decine di siti archeologici in Sicilia sono nelle medesime condizioni, cosa aspetta il presidente della Regione a darsi una sveglia e ad intervenire?”.