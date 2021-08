La gente è per strada

Le fiamme hanno circondato un residence con decine di edifici ed appartamenti

La gente è scappata da casa ed è per strada

Il rogo ha lambito anche l’hotel Garden ed è poche decine di metri dal villaggio del fanciullo

Un vero e proprio inferno di fiamme e fumo ha avvolto Pergusa, nell’Ennese. Nonostante il lavoro incessante di due elicotteri e un canadair le fiamme hanno circondato un residence con decine di edifici ed appartamenti.

La gente è scappata da casa ed è per strada. Le fiamme hanno lambito l’hotel Garden mentre sono a poche decine di metri dal villaggio del fanciullo, una struttura che fino a qualche anno fa accoglieva orfani ed oggi in parte accoglie migranti. A lavoro decine di volontari, la forestale, la protezione civile, i vigili del fuoco.

L’incendio con vari punti di fuoco minaccia alcune abitazioni in contrada Parasporino, Cannavò e Jacopo. Due famiglie sono state fatte allontanare dalle abitazioni.

Situazione critica nelle Madonie

Continua a bruciare la provincia palermitana. Incendi a Polizzi, Petralia, Altavilla e Giuliana. Nessuna evacuazione è in atto nelle zone già colpite da roghi. Vigili del fuoco e forestali impegnati a spegnere i roghi alimentati anche dalle temperature roventi e dalla mano dell’uomo.

Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 gli interventi svolti nelle ultime dodici ore, dall’alba sette Canadair in volo nelle province di Palermo, Messina, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

In fiamme parco nel Ragusano

È in fiamme il parco forestale di Calaforno, nel Ragusano, ma è sotto minaccia Giarratana. L’incendio sta avanzando, in modo pericoloso, verso il centro urbano dove si stanno organizzando le squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, Protezione civile e Forestale. Le alte temperature e le folate di vento caldo sono gli alleati del rogo, capace di divorare già diversi ettari di vegetazione ma adesso il timore è per le case dei residenti del Comune ibleo. Ancora una volta, si discute.