La visita

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha incontrato stamani, martedì, i vertici aziendali dell’IRCCS “Associazione Oasi Maria SS” di Troina, nell’ennese. L’assessore era accompagnato dal Commissario dell’Asp di Enna, dottore Antonino Salina, assieme al direttore amministrativo dott. Maurizio Lanza, il direttore sanitario dottore Emanuele Cassarà, e la partecipazione del sindaco di Troina, Fabio Venezia, e del deputato regionale Elena Pagana che ha invitato recentemente l’assessore regionale a visitare la struttura ennese.

A rappresentare i vertici aziendali dell’IRCCS Oasi il presidente, padre Silvio Rotondo, la vice-presidente dell’Istituto, Gaetana Ruberto e poi il direttore scientifico, prof. Raffaele Ferri, il direttore sanitario, dott. Michelangelo Condorelli, il direttore amministrativo, dott. Arturo Caranna e il direttore dello staff di presidenza l’Ing. Salvatore Impellizzeri.

Diversi i temi trattati durante l’incontro, durato poco più di un’ora, e che hanno avuto come perno il tema della disabilità fisica e mentale e le criticità legate al territorio, l’assistenza socio-sanitaria, la valorizzazione degli IRCCS nell’isola, i nuovi scenari nel campo della ricerca allargati all’area del mediterraneo e la capacità di intercettare nuovi canali di finanziamento attraverso bandi ministeriali ed europei.

“L’Oasi rappresenta da anni – ha detto l’Assessore Ruggero Razza – una vera e propria eccellenza siciliana che merita attenzione. E’ un modello che va sostenuto e diffuso nel segno dell’eredità morale che il fondatore Padre Ferlauto ha lasciato non solo a questo territorio, ma a tutta la Sicilia”.

Per il presidente dell’IRCCS padre Silvio Rotondo la visita dell’Assessore “è certamente un segno di attenzione da parte delle Istituzioni nei confronti della nostra realtà, testimonianza di un riconoscimento per l’esperienza e l’attività svolta dall’Oasi. Siamo contenti per la sua visita. Abbiamo avuto modo di apprezzare la competenza e la professionalità dell’Assessore e soprattutto la sua sensibilità nei confronti di certe tematiche. Lo voglio ringraziare a nome di tutto l’Istituto e ho invitato l’Assessore ad una rinnovata visita assieme al Presidente della Regione on. Nello Musumeci”.

L’IRCCS Associazione Oasi Maria SS. di Troina rappresenta da tantissimi anni un’eccellenza riconosciuta nel campo della disabilità intellettiva, con una expertise accumulata in diversi anni di attività su questo campo.

L’Istituto ha implementato e validato programmi innovativi di abilitazione per la Disabilità Intellettiva, per il disturbo dello spettro autistico, sperimentando l’efficacia della Teleriabilitazione e di sistemi di realtà virtuale e di robotica, oltre ad essere anche Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione, la Diagnosi e la Cura delle Malattie Genetiche Rare associate al Ritardo Mentale ed all’Involuzione Cerebrale Senile, e delle Genodermatosi, – e centro collaborativo nel campo delle neuroscienze per la massima istituzione mondiale sulla salute, cioè l’OMS.