e' accaduto a leonforte, nell'ennese

Un anziano di 84 anni è stato arrestato dalla polizia di Leonforte per aver accoltellato un imprenditore edile con cui avrebbe avuto delle divergenze per delle fatture relative ad alcuni lavori. Il pensionato, G.R. di Leonforte, è accusato di ” lesioni volontarie aggravate da futili motivi e dall’uso di un’arma da taglio” spiegano dal commissariato di polizia e come disposto dalla Procura di Enna è ai domiciliari.

E’ accaduto nella giornata di domenica e, secondo quanto emerge nella versione degli inquirenti, una pattuglia, che stava compiendo un servizio di controllo nel cuore di Leonforte, si è accorta della presenza di un capannello di persone in prossimità di un bar in corso Umberto. I poliziotti sono scesi per accertare cose fosse accaduto e poco dopo si è presentato l’imprenditore edile che aveva una vistosa ferita ad un braccio. Sarebbe stato lui stesso ad indicare alle forze dell’ordine il presunto autore dell’aggressione,

Gli agenti, dopo aver prestato le prime cure al ferito, in attesa dei medici, hanno bloccato l’anziano ed al termine della perquisizione hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri, con lama particolarmente affilata, che è stato posto sotto sequestro.

“Ricostruita la vicenda, alla luce di quanto dichiarato – fanno sapere dalla Questura di Enna – dalla vittima in sede di denuncia e dall’audizione di alcuni testimoni, veniva appurato che i due, l’anziano e l’imprenditore edile, di anni 50, stavano discutendo davanti al bar in merito ad alcune fatture legate all’effettuazione di lavori edili. Improvvisamente l’anziano, senza alcun motivo apparente – forse non soddisfatto delle risposte ricevute dall’imprenditore – tirava fuori dalla tasca un coltello a serramanico, cercando di colpire l’uomo all’addome. Solo la prontezza di riflessi dell’imprenditore, che riusciva a proteggere lo stomaco con il braccio sinistro, evitava conseguenze peggiori. All’uomo, trasportato in ospedale, venivano applicati 15 punti di sutura al braccio sinistro, con una prognosi di 20 giorni”.