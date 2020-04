Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Irccs Ospedale Classificato Oasi di Troina emana un avviso pubblico per il potenziamento del proprio personale sanitario. Nel bando, l’Istituto, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, seleziona dirigenti medici e specializzandi in diverse discipline (malattie Infettive, Anestesia e Rianimazione, Pediatria, Neurologia, Neuropsichiatria), Infermieri e Operatori Socio Sanitari.

La tipologia contrattuale offerta, che include incarichi di lavoro autonomo, sarà commisurata ai titoli, esperienze e competenze dei candidati prescelti, mentre coloro che saranno idonei all’esito positivo della procedura verranno collocati in una graduatoria separata.

Per ciò che concerne il compenso è prevista una remunerazione lorda a giornata di presenza garantita non inferiore a sei ore nella seguente misura: 76,62 euro per ciascun professionista Infermiere e di 63,00 euro per l’Operatore Socio Sanitario. Il compenso si ribadisce è lordo e sarà liquidato in acconti bimestrali. Per quanto riguarda invece la remunerazione di ciascun medico specialista, il compenso omnicomprensivo semestrale lordo riconosciuto sarà di 20.880,00 euro per circa 144 h/mensili, di norma, dispiegate su 6 giorni la settimana e secondo le esigenze di servizio. Per i contratti di lavoro a tempo determinato si farà riferimento ai Contratti Collettivi vigenti rispettivi per l’area della dirigenza e per l’area del comparto.

La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordati tra l’Irccs ed il professionista (medici, infermieri, OSS) a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziali connesse all’emergenza Covid-19. L’incarico di lavoro a tempo determinato avrà durata non superiore ad un anno e non sarà rinnovabile.

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente la casella di posta elettronica certificata associazioneoasimariassonlus@pec.it.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23:59 di mercoledì 8 aprile. L’invio delle domande potrà proseguire qualora fossero insufficienti a coprire il fabbisogno, ovvero si presentassero ulteriori esigenze.

All’Oasi di Troina, una delle quattro zone rosse del contagio in Sicilia, è già intervenuta la sanità militare ed è attivo un covid team mandato in supporto dalla Regione siciliana

Per il bando completo www.irccs.oasi.en.it nella sezione Bandi e Concorsi