Parte della carreggiata chiusa provvisoriamente all’altezza di Enna

A causa di un mezzo pesante in avaria, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” è chiusa temporaneamente al traffico, in direzione Palermo, dal chilometro 126 al chilometro 124, ad Enna. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

I cantieri sulla martoriata A19

L’estate è finita, così come le ferie, e le strade tornano a riempirsi. Torna anche il traffico, dunque, anche perché in entrata e in uscita di Palermo, come spesso accade, ci sono lavori. Quelli della pavimentazione targata Anas sulla Palermo-Catania, ad esempio, iniziate in entrambe le direzioni, alternate, nello scorso mese di settembre. Interventi che l’azienda ha deciso di fare prima dell’inizio delle scuole.

Gli interventi effettuati

Lo scorso mese di settembre sono stati organizzati i lavori di pavimentazione da Casteldaccia in direzione Catania. Interventi di pavimentazione anche lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, tra Villabate e Palermo. Il conglomerato bituminoso messo in opera è di tipo “drenante”, che garantisce quindi un più elevato livello di sicurezza in caso di condizioni meteo avverse. Completati anche gli interventi di segnaletica orizzontale. Altri cantieri per lo stesso motivo si sono realizzati sulla carreggiata in direzione Catania, a partire dallo svincolo di Casteldaccia (km 8,200) in direzione della città etnea.

Stop ai cantieri in estate

Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti e in previsione dell’aumento dei flussi veicolari, l’Anas aveva provveduto a rimuovere, a partire dall’8 luglio e fino al 4 settembre scorso, oltre 500 cantieri, più della metà di quelli precedentemente attivi (oltre mille), con l’obiettivo di offrire un viaggio più confortevole e sicuro, non solo per spostamenti di breve e medio raggio, ma anche di lungo raggio.