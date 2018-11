L'uomo aveva in casa diverse pistole, 12 coltelli e un paio di manette

Un 55enne residente a Enna è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate contro la moglie e detenzione illegale di armi. La segnalazione alla polizia è stata fatta dalla moglie che, dopo le ultime minacce ricevute, ha trovato il coraggio di chiamare il pronto intervento.

Come scrive vivienna.it, al loro arrivo gli agenti hanno trovato in strada la donna in lacrime mentre l’uomo si era barricato in casa insieme ai loro due figli. “Mi ha detto che mi spara un colpo in testa e mi fa fuori!”, avrebbe raccontato la donna. Questa non sarebbe l’unica volta che l’uomo avrebbe aggredito e minacciato la moglie e, secondo le prime ricostruzioni, le violenze e le continue liti tra i due sarebbero scaturite dalla gelosia del 55enne.

La polizia è riuscita ad entrare nell’appartamento per interrogare l’uomo che ha consegnato una pistola a gas. Nel corso della perquisizione dell’appartamento, gli agenti hanno trovato e sequestrato diverse pistole, 12 coltelli di grandi dimensioni e un paio di manette. L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari.

