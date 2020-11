Ripartono i laboratori in presenza all’Istituto Alberghiero “don Pino Puglisi” di Centuripe, una delle zone rosse siciliane che dal 18 novembre sta lentamente tornando alla “normalità”. Laboratori di nuovo in funzione anche dell’IIS “F. Fedele” di Agira.

Nel panorama degli istituti professionali siciliani il Puglisi è tra le pochissime scuole ad avere riaperto i laboratori con gli alunni in presenza. Uno sforzo organizzativo e didattico fortemente voluto dal dirigente scolastico, Serafino Lo Cascio. Dopo una consultazione con gli insegnanti della scuola e sentiti alunni e genitori, il preside, certo della presenza di tutte le condizioni di sicurezza nell’istituto e nei laboratori, ha riavviato l’attività laboratoriale.

“Negli istituti professionali, senza nulla togliere agli altri insegnamenti, l’attività di laboratorio è il nucleo, la forza di tutta la scuola e il nostro alberghiero non si sottrae a questa regola” dice Lo Cascio. “I ragazzi che frequentano i laboratori sono entusiasti di essere tornati a scuola – dice Felice Bonelli, responsabile della sede di Centuripe che insieme ad un’insegnante della Puglisi, Grazia Sirna testimoniano la gioia di docenti e personale in servizio per avere ripreso l’attività in presenza, attività che si svolge nel massimo rispetto delle norme sulla sicurezza anti Covid e con un numero ridotto di alunni in modo di evitare ogni possibilità di assembramento.

Dalle 24 del 18 novembre si è concluso ufficialmente il provvedimento di “Zona Rossa” per il Comune di Centuripe. Il presidente della Regione Siciliana, dopo essersi confrontato con l’Asp di Enna ed aver recepito i nuovi dati sulla curva dei contagi ha deciso di non emanare nessuna nuova ordinanza di chiusura. “È un risultato importante, in questi giorni i numeri sono stati molto incoraggianti, segno che l’intera popolazione ha rispettato tutte le disposizioni imposte, impegnandosi con dedizione e sacrificio per il bene dell’intera comunità”. Afferma soddisfatto il sindaco Salvatore La Spina.