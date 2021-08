Firmato il contratto da 11 giovani

Stamattina hanno sottoscritto il contratto undici giovani professionisti, a seguito dell’espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Istituto Oasi di Troina. Si tratta di due logopediste, un educatore professionale, due fisioterapisti, un tecnico sanitario di radiologia medica, un terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, e quattro terapisti occupazionali. Su quest’ultima figura professionale, l’Irccs di Troina ha attivato una convenzione con l’università di Catania già da qualche anno, e in questi giorni è stato nuovamente rinnovato l’accordo convenzionale tra la direzione generale dell’istituto e l’ateneo, per dare continuità a questa importante attività. Inoltre, entro la fine di quest’anno ci saranno i primi laureati proprio nella sede distaccata di Troina, a seguito della finalizzazione del loro percorso di studio.

“Una scelta anche di campo”

Per il presidente dell’Irccs Oasi, don Silvio Rotondo, “l’augurio di buon lavoro a tutti i nuovi professionisti per questa continuità lavorativa all’interno dell’Istituto che ha una particolare specificità”. Infatti già molti di loro hanno lavorato con contratti a tempo determinato nella struttura. “La scelta di lavorare all’Oasi da parte di questi ragazzi – ha proseguito Don Silvio – non è solo legata alla volontà di partecipare ad un concorso, ma anche servire e avvertire come proprio il servizio nei confronti di questi ragazzi speciali”.

Nonostante le difficoltà concorsi a termine

“Nonostante l’emergenza sanitaria – ha detto il direttore amministrativo dell’Istituto, Arturo Caranna – abbiamo portato a termine le procedure concorsuali e lavorato anche per dare una prospettiva occupazionale a queste figure professionali che andranno a consolidare la nostra offerta sanitaria”. Per la vice presidente dell’istituto, Gaetana Ruberto, “aver sperimentato l’approccio professionale nel nostro Istituto, ed aver scelto di continuare a svolgerlo in maniera definitiva ci riempie di gioia e confidiamo, rivolgendosi ai vari professionisti, sempre più nella vostra competenza e capacità”. Infine per il direttore generale Claudio Volante, “queste assunzioni rappresentano un impegno per l’azienda, ma anche un momento di gioia ed entusiasmo, perché consegna a queste giovani figure professionali serenità per il loro futuro e contestualmente un investimento nelle loro capacità e competenze”.